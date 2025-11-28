Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином - РИА Новости, 28.11.2025
17:34 28.11.2025
Путин подписал закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином
Путин подписал закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином - РИА Новости, 28.11.2025
Путин подписал закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий, в числе прочего, обеспечить внутренний рынок России бензином, а российским компаниям - получить... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T17:34:00+03:00
2025-11-28T17:34:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
экономика, россия, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Путин подписал закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок бензином

Путин подписал закон, позволяющий обеспечить внутренний рынок России бензином

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий, в числе прочего, обеспечить внутренний рынок России бензином, а российским компаниям - получить обратный акциз при переработке нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. В частности, он вводит для российских компаний возможность получать обратный акциз при давальческой переработке нефти за рубежом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон о налоговых льготах для ряда граждан
Вчера, 17:32
Сейчас по такой схеме российская нефть перерабатывается на НПЗ Белоруссии, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. При этом все вырабатываемые нефтепродукты принадлежат российским компаниям и в первую очередь поставляются на внутренний рынок России. Обратный акциз можно будет применять при такой давальческой переработке нефти на белорусских НПЗ, уточнял замминистра.
Также закон с 1 января 2026 года обнуляет акциз на денатурированный этиловый спирт, применяемый для производства высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина. Для этого вводится понятие свидетельства организации, осуществляющей производство высокооктанового бензина. Компании с такими свидетельствами смогут приобретать денатурированный этиловый спирт с нулевой ставкой акциза.
Эти изменения были предложены правительством РФ в целях насыщения внутреннего рынка России бензином.
Помимо этого, закон позволяет в 2026 году несколько увеличить выплату обратного акциза компаниям, которые не успевают в срок из-за сложившейся ситуации завершить модернизацию НПЗ по инвестиционным соглашениям с Минэнерго РФ.
В таких соглашениях содержатся обязательства по выпуску бензина пятого класса в объеме не менее 10% от объема переработанной нефти. В случае невыполнения соглашения к обратному акцизу применяется понижающий коэффициент. Законом этот коэффициент на 2026 год увеличивается с 0,66 до 0,85, что позволит увеличить и выплату обратного акциза таким компаниям с 66% до 85% от акциза.
Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон о пересмотре НДС
Вчера, 17:31
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
