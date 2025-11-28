Путин подписал закон о льготах для "Газпрома", "Олкона" и "Роснефти"

Одновременно вводится коэффициент, позволяющий изымать у независимых производителей газа дополнительные доходы, возникающие в результате опережающей индексации цен на газ для промышленности на 3 п.п. ежегодно в 2026-2028 годах.

Помимо этого, уточняется перечень оснований для восстановления фактических расходов на участке недр по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородов.

Данные нормы начнут действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. А сам закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.