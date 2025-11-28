Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о льготах для "Газпрома", "Олкона" и "Роснефти"
28.11.2025
Путин подписал закон о льготах для "Газпрома", "Олкона" и "Роснефти"
Путин подписал закон о льготах для "Газпрома", "Олкона" и "Роснефти" - РИА Новости, 28.11.2025
Путин подписал закон о льготах для "Газпрома", "Олкона" и "Роснефти"
Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в числе прочего, предоставляет вычеты по НДПИ "Газпрому" и "Олкону" (Оленегорский горно-обогатительный... РИА Новости, 28.11.2025
экономика
россия
мурманская область
владимир путин
алексей сазанов
газпром
роснефть
экономика, россия, мурманская область, владимир путин, алексей сазанов, газпром, роснефть
Экономика, Россия, Мурманская область, Владимир Путин, Алексей Сазанов, Газпром, Роснефть
Путин подписал закон о льготах для "Газпрома", "Олкона" и "Роснефти"

Путин подписал закон о вычетах по НДПИ "Газпрому", "Олкону" и "Роснефти"

Здание компании "Газпром" в Москве
Здание компании Газпром в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Здание компании "Газпром" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в числе прочего, предоставляет вычеты по НДПИ "Газпрому" и "Олкону" (Оленегорский горно-обогатительный комбинат, входит в "Северсталь"), а также увеличивает размер вычета для "Роснефти", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Они предусматривают предоставление вычета по НДПИ "Газпрому": с 1 ноября 2026 года по 31 июля 2027 года - по 2,44 миллиарда рублей в месяц, с 1 августа 2027 года по 31 июля 2028 года - по 3,5 миллиарда, с 1 августа 2028 года - по 5,5 миллиарда.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Путин продлил срок ответных мер на санкции против российской нефти
10 июня, 15:50
Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов ранее заявлял, что вычет в размере 5,5 миллиарда рублей в месяц будет действовать, предположительно, до 2034 года.
Одновременно вводится коэффициент, позволяющий изымать у независимых производителей газа дополнительные доходы, возникающие в результате опережающей индексации цен на газ для промышленности на 3 п.п. ежегодно в 2026-2028 годах.
Закон также предоставляет "Олкону" право на вычет по НДПИ в 2026-2030 годах при добыче железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов) в Оленегорском районе Мурманской области. Вычет будет предоставляться в размере половины осуществленных капвложений, но его общая сумма не превысит 10 миллиардов рублей.
Кроме того, с 2026 по 2030 год на 10 миллиардов рублей ежегодно увеличивается вычет по НДПИ при добыче нефти на северном Приобском месторождении, которое разрабатывает "Роснефть". Сейчас максимальный размер этого вычета составляет 45,96 миллиарда рублей в год.
Помимо этого, уточняется перечень оснований для восстановления фактических расходов на участке недр по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородов.
Данные нормы начнут действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. А сам закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Европа полностью отказалась от российских нефти и газа. На самом деле нет
21 октября, 08:00
 
Владимир Путин, Алексей Сазанов, Газпром, Роснефть
 
 
