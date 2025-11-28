Путин подписал закон о налоговых льготах для ряда граждан

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в числе прочего, вводит ряд налоговых льгот для семей с детьми, участников специальной военной операции (СВО) и некоторых других категорий граждан.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Он, в частности, предусматривает оказание адресной помощи семьям с детьми, а также участникам СВО и их семьям. Так, участники СВО и члены их семей освобождаются от уплаты транспортного и земельного налогов по аналогии с налогом на имущество физлиц.

Кроме того, от транспортного налога освобождаются Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры Ордена Славы, а также ветераны боевых действий. Освобождение будет действовать в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика.

А многодетные родители смогут получить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. При применении стандартного налогового вычета на детей будут учитываться доходы налогоплательщика, исчисленные нарастающим итогом с начала года, относящиеся только к основной налоговой базе.

Помимо этого, освобождаются от НДФЛ единовременные компенсационные выплаты, получаемые участниками программы "Земский тренер". Одновременно расширяются основания для предоставления социального налогового вычета по НДФЛ за занятия физкультурой и спортом. Этот вычет будет распространяться и на расходы граждан по оплате таких занятий своим родителям-пенсионерам.

Кроме того, физлица освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество по объектам, расположенным на территориях, где введены режимы чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации, контртеррористической операции, предусматривающие временное отселение жителей.

Также расширяется возможность применения налоговой льготы по НДФЛ при продаже жилья для улучшения жилищных условий. Такую льготу теперь смогут использовать не только семьи с несовершеннолетними детьми, но и с недееспособными детьми вне зависимости от их возраста, а также семьи, в которых ребенок родился после продажи жилья до 30 апреля следующего года.