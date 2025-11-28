Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон, ужесточающий налоговые условия для иноагентов - РИА Новости, 28.11.2025
17:31 28.11.2025
Путин подписал закон, ужесточающий налоговые условия для иноагентов
Путин подписал закон, ужесточающий налоговые условия для иноагентов - РИА Новости, 28.11.2025
Путин подписал закон, ужесточающий налоговые условия для иноагентов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, ужесточает налоговые условия для иноагентов, в том числе вводит для них единую ставку НДФЛ РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T17:31:00+03:00
2025-11-28T17:31:00+03:00
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон, ужесточающий налоговые условия для иноагентов

Путин подписал закон об ужесточении налоговых условий для иноагентов

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, ужесточает налоговые условия для иноагентов, в том числе вводит для них единую ставку НДФЛ в 30%. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Они начнут действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Совфед одобрил проект о ставке НДФЛ для иноагентов
26 ноября, 13:41
Закон устанавливает для физлиц, имеющих статус иноагента, единую ставку НДФЛ в размере 30%.
При этом они не смогут воспользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные вложения (инвестиции) и освобождением от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.
Одновременно вводятся ограничения на использование налоговых преференций организациями, имеющими статус иноагента или долю участия иноагентов в уставном капитале 10% и более.
Такие организации не смогут применять пониженные ставки налога на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества (имущественных прав).
Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Новостной портал DOXA* внесли в реестр иноагентов
Вчера, 17:20
 
Экономика Россия Владимир Путин
 
 
