Путин прокомментировал предложение Трампа провести саммит в Будапеште
14:11 28.11.2025
Путин прокомментировал предложение Трампа провести саммит в Будапеште
Президент России Владимир Путин, говоря о предложении провести саммит РФ и США в Будапеште, заявил, что президент США Дональд Трамп сказал, что и у США, и у РФ... РИА Новости, 28.11.2025
2025
Путин прокомментировал предложение Трампа провести саммит в Будапеште

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о предложении провести саммит РФ и США в Будапеште, заявил, что президент США Дональд Трамп сказал, что и у США, и у РФ хорошие отношения с Венгрией.
"Это было предложение Дональда. Он сразу сказал: "У нас хорошие отношения с Венгрией, у тебя с Виктором хорошие отношения, у меня, вот, предлагаю этот вариант". Конечно, мы с удовольствием согласимся", - сказал глава государства в ходе российско-венгерских переговоров.
