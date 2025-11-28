Рейтинг@Mail.ru
Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Венгрии - РИА Новости, 28.11.2025
14:07 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/putin-2058345458.html
Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Венгрии
Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Венгрии - РИА Новости, 28.11.2025
Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Венгрии
Президент РФ Владимир Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Будапеште. РИА Новости, 28.11.2025
в мире
россия
сша
будапешт
виктор орбан
владимир путин
мирный план сша по украине
россия
сша
будапешт
в мире, россия, сша, будапешт, виктор орбан, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Будапешт, Виктор Орбан, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Венгрии

Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Будапеште

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Будапеште.
"Если в ходе наших (с США - ред.) переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому очень рад", - сказал глава государства в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Ранее Орбан заявил, что ближайшие две-три недели будут решающими, после реакций на план США по Украине из 28 пунктов станет ясно, приближается ли саммит РФ-США в Будапеште. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ранее высказывал мнение, что в интересах Киева принять американский план по урегулированию на Украине, потому что Россия постоянно продвигается вперед, а Украину ждет тяжелая зима.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Венгрия готова стать площадкой для переговоров по Украине, заявил Орбан
В миреРоссияСШАБудапештВиктор ОрбанВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
