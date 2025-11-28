https://ria.ru/20251128/putin-2058343817.html
Путин отметил рост товарооборота России и Венгрии в 2025 году
Путин отметил рост товарооборота России и Венгрии в 2025 году - РИА Новости, 28.11.2025
Путин отметил рост товарооборота России и Венгрии в 2025 году
Президент России Владимир Путин отметил небольшой рост товарооборота РФ и Венгрии в 2025 году, показатель составил около 7%. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T14:04:00+03:00
2025-11-28T14:04:00+03:00
2025-11-28T14:04:00+03:00
экономика
россия
венгрия
владимир путин
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251128/vengrija-2058343553.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан
Экономика, Россия, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан
Путин отметил рост товарооборота России и Венгрии в 2025 году
Путин: товарооборот России и Венгрии вырос на 7% в 2025 году