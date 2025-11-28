https://ria.ru/20251128/putin-2058341085.html
Путин заявил, что был бы рад встретиться с Трампом в Будапеште
Путин заявил, что был бы рад встретиться с Трампом в Будапеште - РИА Новости, 28.11.2025
Путин заявил, что был бы рад встретиться с Трампом в Будапеште
Президент России Владимир Путин заявил, что был бы рад проведению его встречи с президентом США Дональдом Трампом именно в Будапеште, если стороны об этом... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T13:59:00+03:00
2025-11-28T13:59:00+03:00
2025-11-28T14:18:00+03:00
в мире
будапешт
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035889022_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_45d7af7685fa98b4a99ae9c63e1d949a.jpg
https://ria.ru/20251128/putin-2058341701.html
будапешт
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035889022_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_25c98ab48a21fa01fea02617016bb87c.jpg
Путин о предложении Трампа провести саммит России и США в Будапеште
Путин о предложении Трампа провести саммит России и США в Будапеште
2025-11-28T13:59
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, будапешт, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
В мире, Будапешт, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин заявил, что был бы рад встретиться с Трампом в Будапеште
Путин был бы очень рад провести встречу с Трампом в Будапеште