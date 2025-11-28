Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что был бы рад встретиться с Трампом в Будапеште - РИА Новости, 28.11.2025
13:59 28.11.2025 (обновлено: 14:18 28.11.2025)
Путин заявил, что был бы рад встретиться с Трампом в Будапеште
Президент России Владимир Путин заявил, что был бы рад проведению его встречи с президентом США Дональдом Трампом именно в Будапеште, если стороны об этом... РИА Новости, 28.11.2025
Путин заявил, что был бы рад встретиться с Трампом в Будапеште

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что был бы рад проведению его встречи с президентом США Дональдом Трампом именно в Будапеште, если стороны об этом договорятся.
"Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду тоже этому очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность оказать содействие", - сказал Путин в ходе российско-венгерских переговоров.
Путин поблагодарил Орбана за позицию по саммиту Россия — США
В миреБудапештРоссияСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
