Путин рассказал, что Будапешт местом для саммита предложил Трамп
Путин рассказал, что Будапешт местом для саммита предложил Трамп - РИА Новости, 28.11.2025
Путин рассказал, что Будапешт местом для саммита предложил Трамп
Президент России Владимир Путин рассказал, что саммит РФ и США в Будапеште предложил провести президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 28.11.2025
