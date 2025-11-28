Рейтинг@Mail.ru
28.11.2025

Путин рассказал, что с Орбаном он может говорить откровенно
13:52 28.11.2025 (обновлено: 13:56 28.11.2025)
Путин рассказал, что с Орбаном он может говорить откровенно
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что он и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан могут разговаривать откровенно, это дает возможность искать решения любых... РИА Новости, 28.11.2025
владимир путин, россия, венгрия, виктор орбан, в мире
Владимир Путин, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, В мире
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что он и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан могут разговаривать откровенно, это дает возможность искать решения любых проблем.
"У нас сложилась такая атмосфера, которая позволяет нам откровенно разговаривать, обсуждать любые вопросы. Это даёт нам возможность не только разговаривать, но и искать решения любых проблем", - сказал глава государства в ходе российско-венгерских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин рассказал, что саммит в Будапеште предложил провести Трамп
Владимир Путин, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, В мире
 
 
