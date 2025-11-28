https://ria.ru/20251128/putin-2058337916.html
Путин рассказал, что с Орбаном он может говорить откровенно
Путин рассказал, что с Орбаном он может говорить откровенно - РИА Новости, 28.11.2025
Путин рассказал, что с Орбаном он может говорить откровенно
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что он и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан могут разговаривать откровенно, это дает возможность искать решения любых... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T13:52:00+03:00
2025-11-28T13:52:00+03:00
2025-11-28T13:56:00+03:00
владимир путин
россия
венгрия
виктор орбан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957671952_130:74:3062:1723_1920x0_80_0_0_88e56ef0b3be967175ed5f061ef0c382.jpg
https://ria.ru/20251128/putin-2058338894.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957671952_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_1e44cbde871d0efe1cf4f7433f76145e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, венгрия, виктор орбан, в мире
Владимир Путин, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, В мире
Путин рассказал, что с Орбаном он может говорить откровенно
Путин: откровенные разговоры с Орбаном позволяют решать любые проблемы