Путин рассказал об основе отношений между Россией и Венгрией
13:50 28.11.2025
Путин рассказал об основе отношений между Россией и Венгрией
Отношения России и Венгрии основаны на прагматизме и прагматичном подходе к развитию двусторонних связей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2025
Путин рассказал об основе отношений между Россией и Венгрией

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Отношения России и Венгрии основаны на прагматизме и прагматичном подходе к развитию двусторонних связей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня они (отношения России и Венгрии - ред.) основаны на самом лучшем из того, что было в наших отношениях и на прагматизме, прагматичном подходе к развитию двусторонних связей", - сказал глава государства в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
