Путин рассказал об основе отношений между Россией и Венгрией
Путин рассказал об основе отношений между Россией и Венгрией
Отношения России и Венгрии основаны на прагматизме и прагматичном подходе к развитию двусторонних связей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2025
