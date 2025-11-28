Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводят переговоры в Кремле.
Переговоры Путина и Орбана. Прямая трансляция
2025
