Путин встретится с участниками V Конгресса молодых ученых
Путин встретится с участниками V Конгресса молодых ученых
2025-11-28T11:48:00+03:00
наука
владимир путин
федеральная территория "сириус"
дмитрий песков
федеральная территория "сириус"
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет беседу с участниками V Конгресса молодых ученых и выступит с вступительным словом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в пятницу работает в Кремле, отметил Песков.
"Сегодня президент встретится с участниками V Конгресса молодых ученых. Они тоже приедут к президенту в Москву. Это пятый конгресс, огромное мероприятие, международное мероприятие, очень широкая палитра была представлена, с географической точки зрения. Состоится беседа. Конечно же, Путин скажет вступительное слово. Ну и сами ученые тоже будут по этим темам говорить: это и о программе привлечения ведущих ученых в российские образовательные организации высшего образования, научные учреждения, о Координационном совете по делам молодежи в научно-образовательной сфере и многие другие вопросы", - сказал Песков журналистам.
Кроме того, президент проведет ряд встреч закрытого характера.
Конгресс молодых ученых, проходил на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.