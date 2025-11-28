Путин встретится с участниками V Конгресса молодых ученых

"Сегодня президент встретится с участниками V Конгресса молодых ученых. Они тоже приедут к президенту в Москву. Это пятый конгресс, огромное мероприятие, международное мероприятие, очень широкая палитра была представлена, с географической точки зрения. Состоится беседа. Конечно же, Путин скажет вступительное слово. Ну и сами ученые тоже будут по этим темам говорить: это и о программе привлечения ведущих ученых в российские образовательные организации высшего образования, научные учреждения, о Координационном совете по делам молодежи в научно-образовательной сфере и многие другие вопросы", - сказал Песков журналистам.