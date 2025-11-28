Путин и Моди обсудят международные и региональные темы

Рейтинг@Mail.ru
10:29 28.11.2025 (обновлено: 10:41 28.11.2025)
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 4-5 декабря в Индии обсудят актуальные международные и региональные темы, сообщает... РИА Новости, 28.11.2025
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 4-5 декабря в Индии обсудят актуальные международные и региональные темы, сообщает пресс-служба Кремля.
По приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди 4-5 декабря президент РФ Владимир Путин посетит с государственным визитом Республику Индию.
"Этот визит имеет важное значение, дает возможность всесторонне обсудить всю обширную повестку дня российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотреть актуальные международные и региональные темы. Именно эти вопросы будут в центре внимания переговоров с индийской делегацией во главе с Нарендрой Моди", - говорится в сообщении.
Кроме того, состоится также отдельная встреча президента России с президентом Индии Дроупади Мурму.
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин встретился с главой МИД Индии
18 ноября, 18:17
 
В миреИндияРоссияНарендра МодиВладимир Путин
 
 
