Путин и Моди обсудят международные и региональные темы

"Этот визит имеет важное значение, дает возможность всесторонне обсудить всю обширную повестку дня российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотреть актуальные международные и региональные темы. Именно эти вопросы будут в центре внимания переговоров с индийской делегацией во главе с Нарендрой Моди", - говорится в сообщении.