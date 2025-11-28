https://ria.ru/20251128/putin-2058265154.html
Путин 4-5 декабря посетит Индию с государственным визитом
Путин 4-5 декабря посетит Индию с государственным визитом - РИА Новости, 28.11.2025
Путин 4-5 декабря посетит Индию с государственным визитом
Президент России Владимир Путин по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди 4-5 декабря посетит с государственным визитом Индию, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2025
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
политика
индия
россия
