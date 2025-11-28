Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина с участниками V Конгресса молодых ученых. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 28.11.2025 (обновлено: 20:21 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/putin-2058246377.html
Встреча Путина с участниками V Конгресса молодых ученых. Прямая трансляция
Встреча Путина с участниками V Конгресса молодых ученых. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.11.2025
Встреча Путина с участниками V Конгресса молодых ученых. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками V Конгресса молодых ученых. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T20:20:00+03:00
2025-11-28T20:21:00+03:00
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058276582_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_319143d74854827a38f368a7aa88209d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с участниками V Конгресса молодых ученых
LIVE: Встреча Путина с участниками V Конгресса молодых ученых
2025-11-28T20:20
true
PT64M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058276582_230:0:1670:1080_1920x0_80_0_0_66997de5cc15590b12da44ebe70ca22d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, видео
Владимир Путин
Встреча Путина с участниками V Конгресса молодых ученых. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками V Конгресса молодых ученых.
2025-11-28T20:20
true
PT64M01S

Встреча Путина с участниками V Конгресса молодых ученых. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками V Конгресса молодых ученых.
 
Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала