Эксперт рассказал, чем грозит ЕС конфискация российских активов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Доверие к европейской финансовой системе в случае конфискации российских активов рухнет, евро потеряет опору, это отчетливо понимают руководители Европейского Центрального банка и депозитария Euroclear, сказал РИА Новости член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.