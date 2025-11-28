Рейтинг@Mail.ru
07:15 28.11.2025
Эксперт рассказал, чем грозит ЕС конфискация российских активов
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Эксперт рассказал, чем грозит ЕС конфискация российских активов

Лосев: конфискация российских активов снизит доверие к еврозоне

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Доверие к европейской финансовой системе в случае конфискации российских активов рухнет, евро потеряет опору, это отчетливо понимают руководители Европейского Центрального банка и депозитария Euroclear, сказал РИА Новости член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
Возможная конфискация российских активов резко снизит доверие к еврозоне, она была бы воровством чужой собственности, заявил в четверг президент России Владимир Путин
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В ФРГ заявили, что ждут от ЕК юридический текст по российским активам
26 ноября, 17:08
"Последствия для Европы понятны, почему там все здравомыслящие люди сопротивляются этому решению: это ставит крест на доверии к европейской финансовой системе. Соответственно Европа лишится капиталов - китайских, азиатских и ближневосточных монархий. Можно сказать, что евро потеряет опору. Воровство активов, которые имеют максимальный уровень иммунитета по международному праву — это грубейшее нарушение международного права. Когда мы говорим о том, что такое доллар, евро и современная западная финансовая система – это деньги, основанные на доверии. Нет доверия – соответственно, все. Это прекрасно понимают и глава ЕЦБ Кристина Лагард, и глава Euroclear Валери Урбен, и правительство Бельгии: законных оснований (конфискации - ред.) нет", - сказал Лосев.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда в евро из доходов от замороженных активов России.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Россия не будет проигравшей в конфликте на Украине, заявили в Госдуме
20 ноября, 12:51
 
