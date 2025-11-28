Путин встретится с молодыми учеными

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с участниками пятого Конгресса молодых ученых.

Они обсудят вопросы развития научной инфраструктуры и кадров, а также совершенствование мер поддержки молодых ученых, отметили ранее в пресс-службе Кремля.

Путин уделяет общению с молодыми учеными особое внимание, подобные встречи уже стали традиционными. Эти беседы, как правило, достаточно продолжительны и охватывают большой спектр вопросов.

В ходе предыдущей такой встречи президент заявил, что Россия может раньше 2030 года выйти на финансирование науки в объеме не менее чем 2% ВВП.

Он также напомнил о планах создания к 2030 году сотни инженерных школ высокого уровня на базе ведущих российских учебных заведений. Кроме того, стоит задача к этому времени подготовить 1,8 миллиона специалистов в области инженерного дела.

Конгресс молодых ученых

Конгресс молодых ученых - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. В этом году он стартовал 26 ноября и продлится до 28 ноября, мероприятия проходят на федеральной территории Сириус. Главная тема форума - "Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего".

Конгресс собирает на своей площадке лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное - талантливых молодых ученых, победителей конкурсов грантов из России и других стран.