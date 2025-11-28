Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с молодыми учеными
Наука
 
00:03 28.11.2025
Путин встретится с молодыми учеными
Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с участниками пятого Конгресса молодых ученых. РИА Новости, 28.11.2025
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
россия, владимир путин, наука
Наука, Россия, Владимир Путин, Наука
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с участниками пятого Конгресса молодых ученых.
Они обсудят вопросы развития научной инфраструктуры и кадров, а также совершенствование мер поддержки молодых ученых, отметили ранее в пресс-службе Кремля.
Президент РФ Владимир Путин посещает лабораторный комплекс научно-технологического университета Сириус - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Путин встретился с учеными в Сириусе
9 сентября, 18:46
Путин уделяет общению с молодыми учеными особое внимание, подобные встречи уже стали традиционными. Эти беседы, как правило, достаточно продолжительны и охватывают большой спектр вопросов.
В ходе предыдущей такой встречи президент заявил, что Россия может раньше 2030 года выйти на финансирование науки в объеме не менее чем 2% ВВП.
Он также напомнил о планах создания к 2030 году сотни инженерных школ высокого уровня на базе ведущих российских учебных заведений. Кроме того, стоит задача к этому времени подготовить 1,8 миллиона специалистов в области инженерного дела.
Работа КМУ-2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Сириусе представили рейтинг регионов по поддержке молодых ученых
Вчера, 23:57

Конгресс молодых ученых

Конгресс молодых ученых - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. В этом году он стартовал 26 ноября и продлится до 28 ноября, мероприятия проходят на федеральной территории Сириус. Главная тема форума - "Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего".
Конгресс собирает на своей площадке лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное - талантливых молодых ученых, победителей конкурсов грантов из России и других стран.
В дискуссионную программу юбилейного конгресса вошли более 170 мероприятий. Как ожидается, форум соберет свыше 7 тысяч участников из более чем 80 стран.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Чернышенко рассказал о роли Конгресса молодых ученых
26 ноября, 19:45
 
Наука Россия Владимир Путин Наука
 
 
