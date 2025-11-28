https://ria.ru/20251128/pushilin-2058422035.html
Пушилин поручил создать комиссию по противодействию коррупции в ДНР
Пушилин поручил создать комиссию по противодействию коррупции в ДНР - РИА Новости, 28.11.2025
Пушилин поручил создать комиссию по противодействию коррупции в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин постановил создать комиссию по координации работы по противодействию коррупции в ДНР, соответствующий указ опубликован на сайте главы... РИА Новости, 28.11.2025
