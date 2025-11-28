Рейтинг@Mail.ru
Пушилин поручил создать комиссию по противодействию коррупции в ДНР - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/pushilin-2058422035.html
Пушилин поручил создать комиссию по противодействию коррупции в ДНР
Пушилин поручил создать комиссию по противодействию коррупции в ДНР - РИА Новости, 28.11.2025
Пушилин поручил создать комиссию по противодействию коррупции в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин постановил создать комиссию по координации работы по противодействию коррупции в ДНР, соответствующий указ опубликован на сайте главы... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T16:46:00+03:00
2025-11-28T16:46:00+03:00
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780755715_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_c266ddc3af77a666df08de01c4ba958a.jpg
https://ria.ru/20251128/dnr-2058246592.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780755715_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7439ea97731c642c8f60e9192d5bc499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, денис пушилин, россия
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия
Пушилин поручил создать комиссию по противодействию коррупции в ДНР

Пушилин постановил создать комиссию по противодействию коррупции в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФлаг Донецкой народной республики
Флаг Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Флаг Донецкой народной республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин постановил создать комиссию по координации работы по противодействию коррупции в ДНР, соответствующий указ опубликован на сайте главы региона.
"Постановляю: создать комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Донецкой Народной Республике", - говорится в документе.
Указом утверждены положения о комиссии и о порядке рассмотрения комиссией вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному поведению занимающих государственные должности лиц, а также урегулирования конфликта интересов.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В ДНР начали строить жилье несколько крупных федеральных застройщиков
Вчера, 08:19
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала