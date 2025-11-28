https://ria.ru/20251128/punkt-2058480124.html
В Сумской области уничтожили пункт управления центра кибербезопасности
В Сумской области уничтожили пункт управления центра кибербезопасности - РИА Новости, 28.11.2025
В Сумской области уничтожили пункт управления центра кибербезопасности
Пункт управления центра кибербезопасности службы специальной связи и защиты информации Украины уничтожен в Сумской области, ликвидированы представители старшего РИА Новости, 28.11.2025
