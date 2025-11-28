Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области уничтожили пункт управления центра кибербезопасности
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 28.11.2025
В Сумской области уничтожили пункт управления центра кибербезопасности
В Сумской области уничтожили пункт управления центра кибербезопасности
Пункт управления центра кибербезопасности службы специальной связи и защиты информации Украины уничтожен в Сумской области, ликвидированы представители старшего РИА Новости, 28.11.2025
В Сумской области уничтожили пункт управления центра кибербезопасности

В Сумской области уничтожили пункт управления центра кибербезопасности Украины

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пункт управления центра кибербезопасности службы специальной связи и защиты информации Украины уничтожен в Сумской области, ликвидированы представители старшего офицерского состава, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Уничтожен пункт управления центра кибербезопасности службы специальной связи и защиты информации Украины. Есть потери среди старшего офицерского состава", - сказал собеседник агентства.
Пункт управления находился в районе населенного пункта Кролевец Конотопского района Сумской области, добавил он.
"Подтверждена ликвидация майора Колесниченко Владимира Николаевича 1996 г.р. — старшего офицера отдела противодействия киберугрозам", - сказал представитель силовых структур.
