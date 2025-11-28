Рейтинг@Mail.ru
Экс-гендиректора ООО "Иванстрой" заочно приговорили к 14 годам - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 28.11.2025 (обновлено: 12:42 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/puchkov-2058308645.html
Экс-гендиректора ООО "Иванстрой" заочно приговорили к 14 годам
Экс-гендиректора ООО "Иванстрой" заочно приговорили к 14 годам - РИА Новости, 28.11.2025
Экс-гендиректора ООО "Иванстрой" заочно приговорили к 14 годам
Экс-гендиректор ООО "Ивастрой" Андрей Пучков, похитивший у дольщиков более 90 миллиардов рублей, заочно приговорен в Москве к 14 годам колонии, сообщается в... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T12:32:00+03:00
2025-11-28T12:42:00+03:00
происшествия
москва
россия
андрей пучков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
https://realty.ria.ru/20251016/kuban-2048568505.html
https://realty.ria.ru/20250821/peterburg-2036713402.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, андрей пучков
Происшествия, Москва, Россия, Андрей Пучков
Экс-гендиректора ООО "Иванстрой" заочно приговорили к 14 годам

Экс-гендиректора ООО "Иванстрой" Пучкова заочно приговорили к 14 годам колонии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Экс-гендиректор ООО "Ивастрой" Андрей Пучков, похитивший у дольщиков более 90 миллиардов рублей, заочно приговорен в Москве к 14 годам колонии, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Бывший генеральный директор ООО "Ивастрой" Андрей Пучков, похитивший более 90 миллиардов рублей участников долевого строительства, заочно приговорен к 14 годам колонии общего режима. На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Северного административного округа, суд признал его виновным по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
СК завел дела о мошенничестве в долевом строительстве в Сочи на 290 млн руб
16 октября, 11:49
Также суд назначил ему штраф в два миллиона рублей. Добавляется, что дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске, Пучков заочно арестован.
Установлено, что Пучков, являясь гендиректором ООО "Ивастрой", не имея права осуществлять без разрешения сделки суммой свыше 15 миллионов рублей, передал фонду "Созидание" простые векселя на сумму 480 миллионов рублей. Подчеркивается, что таким образом Пучков причинил вред правам и интересам возглавляемой им организации.
Кроме того, Пучков, являясь фактическим руководителем ООО "Ивастрой", ООО "Ваш город", ООО "Экоквартал", ООО "Хайгейт", АО "Континент Проект", с ноября 2016 года по апрель 2018 года похитил средства дольщиков. При этом он достоверно знал, что финансовое положение его организаций не позволяет закончить строительство жилых комплексов "Опалиха 03", "Лесобережный", ЖК "Митино 02", ЖК "Лайково", ЖК "Видный город", ЖК "Солнечная система".
"Указанными действиями Пучков причинил Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства, на которую согласно законодательству возложена обязанность по финансированию мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов, ущерб свыше 90 миллиардов рублей, а также четырем физическим лицам на сумму более 25 миллионов рублей", - добавили в прокуратуре.
ЖК Новое Колпино - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Петербурге завели уголовные дела из-за задержки сдачи домов ГК "Самолет"
21 августа, 13:49
 
ПроисшествияМоскваРоссияАндрей Пучков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала