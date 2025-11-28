Экс-гендиректора ООО "Иванстрой" заочно приговорили к 14 годам

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Экс-гендиректор ООО "Ивастрой" Андрей Пучков, похитивший у дольщиков более 90 миллиардов рублей, заочно приговорен в Москве к 14 годам колонии, сообщается в Экс-гендиректор ООО "Ивастрой" Андрей Пучков, похитивший у дольщиков более 90 миллиардов рублей, заочно приговорен в Москве к 14 годам колонии, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

"Бывший генеральный директор ООО "Ивастрой" Андрей Пучков , похитивший более 90 миллиардов рублей участников долевого строительства, заочно приговорен к 14 годам колонии общего режима. На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Северного административного округа, суд признал его виновным по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

Также суд назначил ему штраф в два миллиона рублей. Добавляется, что дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске, Пучков заочно арестован.

Установлено, что Пучков, являясь гендиректором ООО "Ивастрой", не имея права осуществлять без разрешения сделки суммой свыше 15 миллионов рублей, передал фонду "Созидание" простые векселя на сумму 480 миллионов рублей. Подчеркивается, что таким образом Пучков причинил вред правам и интересам возглавляемой им организации.

Кроме того, Пучков, являясь фактическим руководителем ООО "Ивастрой", ООО "Ваш город", ООО "Экоквартал", ООО "Хайгейт", АО "Континент Проект", с ноября 2016 года по апрель 2018 года похитил средства дольщиков. При этом он достоверно знал, что финансовое положение его организаций не позволяет закончить строительство жилых комплексов "Опалиха 03", "Лесобережный", ЖК "Митино 02", ЖК "Лайково", ЖК "Видный город", ЖК "Солнечная система".