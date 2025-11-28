ПСБ стал победителем двух номинаций премии ARCORPS AWARDS 2025

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. ПСБ стал победителем IV Национальной премии в области развития корпоративного спорта ARCORPS AWARDS 2025 сразу в двух номинациях — "Лучшая программа по внутренним коммуникациям в области корпоративного спорта и здорового образа жизни" и "Лучшее семейное корпоративное мероприятие", сообщает пресс-служба банка.

Премия Ассоциации развития корпоративного спорта ежегодно определяет самые эффективные проекты и компании, использующие физическую активность как инструмент укрепления командного духа, поддержания здорового образа жизни и производительности сотрудников. В этом году экспертное жюри премии рассмотрело проекты более чем 150 российских компаний-лидеров индустрии в 23 номинациях.

Банк получил высшую награду за разработку и реализацию комплексной программы по внутренним коммуникациям в области корпоративного спорта и ЗОЖ.

Лучшим семейным корпоративным мероприятием стал семейный фестиваль "ПСБ Спорт" в Ярославле , в котором приняли участие более 700 сотрудников банка и членов их семей. На фестивале можно было побороться за медали в командном зачете, пробежать семейную эстафету и сдать нормативы ГТО. Банк впервые организовал мероприятие такого масштаба в Ярославле – новом домашнем регионе банка. В планах ПСБ – сделать проведение подобных фестивалей в этом городе традицией.

При этом в номинации "Лучший организатор корпоративных спортивных мероприятий" награду получила ООО "Честная игра", а в номинации "Лучшая инновация в области корпоративного спорта" - скаунт от RussiaRunning.

Также организаторы премии отметили банк ПСБ специальной наградой за вклад в развитие корпоративного спорта. В этой номинации ("Лучшая программа по внутренним коммуникациям в области корпоративного спорта и здорового образа жизни") также победителем признано АО "Тандер".

Ранее ПСБ вошел в шорт-лист в шести номинациях, в том числе "Лучшая корпоративная программа по вовлечению работников в спорт и здоровый образ жизни – для компаний, численностью более 10 тысяч человек". Банк реализует программу по развитию корпоративного спорта "ПСБ Спорт" с 2019 года, и сейчас она включает в себя более 50 секций, групповые тренировки, участие в межбанковских и отраслевых турнирах, регулярные мастер-классы от ведущих спортсменов страны. В мероприятиях программы принимают участие порядка 11 тысяч сотрудников банка из разных регионов России