Рейтинг@Mail.ru
Порыв на сетях во Владивостоке планируют устранить к утру субботы - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/proryv-2058282515.html
Порыв на сетях во Владивостоке планируют устранить к утру субботы
Порыв на сетях во Владивостоке планируют устранить к утру субботы - РИА Новости, 28.11.2025
Порыв на сетях во Владивостоке планируют устранить к утру субботы
Аварийные бригады планируют к утру субботы устранить порыв на сетях холодного водоснабжения во Владивостоке, где забил "гейзер" высотой в несколько этажей,... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T11:09:00+03:00
2025-11-28T11:09:00+03:00
происшествия
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033674385_112:36:2363:1302_1920x0_80_0_0_2d667458c83d5a5675fc2fb283cf80de.jpg
https://ria.ru/20251126/sud-2057597785.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033674385_139:0:2113:1480_1920x0_80_0_0_94653e1ef6e6825a124f5bf129d0db8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Порыв на сетях во Владивостоке планируют устранить к утру субботы

Аварийные бригады планируют устранить порыв на сетях во Владивостоке к субботе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Владивосток. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Аварийные бригады планируют к утру субботы устранить порыв на сетях холодного водоснабжения во Владивостоке, где забил "гейзер" высотой в несколько этажей, сообщили РИА Новости в "Примводоканале".
В соцсетях разошлись кадры, снятые на улице адмирала Горшкова. На видео видно, как "гейзер" высотой в 4-5 этажей бьет из-под асфальта у жилого дома, поток воды попадает на балконы соседнего дома. Весь двор оказался затоплен. В прокуратуре Приморья РИА Новости сообщили, что проводится проверка, сотрудники прокуратуры выехали на место.
"Сейчас там работают 2 бригады (8 человек) и 3 единицы техники. Ориентировочно до 06.00 (23.00 мск пятницы). Подвоз воды организован", - сказал собеседник агентства.
По данным "Примводоканала", подрядная организация "Восток Энерго Холдинг" при проведении работ повредила линию водовода. Специалисты "Горводопровода" немедленно начали работу по восстановлению водоснабжения и ликвидации последствий аварии. Подача холодной воды временно прекращена.
Во Владивостоке сейчас 3-4 градуса мороза.
Олег Гуменюк - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Суд снял арест с имущества экс-мэра Владивостока Гуменюка
26 ноября, 09:42
 
ПроисшествияВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала