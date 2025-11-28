https://ria.ru/20251128/proryv-2058282515.html
Порыв на сетях во Владивостоке планируют устранить к утру субботы
происшествия
владивосток
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Аварийные бригады планируют к утру субботы устранить порыв на сетях холодного водоснабжения во Владивостоке, где забил "гейзер" высотой в несколько этажей, сообщили РИА Новости в "Примводоканале".
В соцсетях разошлись кадры, снятые на улице адмирала Горшкова. На видео видно, как "гейзер" высотой в 4-5 этажей бьет из-под асфальта у жилого дома, поток воды попадает на балконы соседнего дома. Весь двор оказался затоплен. В прокуратуре Приморья РИА Новости сообщили, что проводится проверка, сотрудники прокуратуры выехали на место.
"Сейчас там работают 2 бригады (8 человек) и 3 единицы техники. Ориентировочно до 06.00 (23.00 мск пятницы). Подвоз воды организован", - сказал собеседник агентства.
По данным "Примводоканала", подрядная организация "Восток Энерго Холдинг" при проведении работ повредила линию водовода. Специалисты "Горводопровода" немедленно начали работу по восстановлению водоснабжения и ликвидации последствий аварии. Подача холодной воды временно прекращена.
Во Владивостоке
сейчас 3-4 градуса мороза.