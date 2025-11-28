Рейтинг@Mail.ru
В финале чемпионата "Профессионалы" определят лучшего фрезеровщика
28.11.2025
В финале чемпионата "Профессионалы" определят лучшего фрезеровщика
В финале чемпионата "Профессионалы" определят лучшего фрезеровщика
Финалисты чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", который стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября, покажут мастерство в 27 компетенциях, в том РИА Новости, 28.11.2025
В финале чемпионата "Профессионалы" определят лучшего фрезеровщика

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Финалисты чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", который стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября, покажут мастерство в 27 компетенциях, в том числе – "Работы на фрезерных универсальных станках", сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Профессия фрезеровщика сегодня перспективна и востребована на производстве – машиностроение, авиационная и автомобильная отрасли постоянно нуждаются в квалифицированных специалистах этого направления, говорит главный эксперт компетенции Александр Бодров.
Р-Фарм: чемпионат профмастерства помогает познакомиться с работодателями - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Р-Фарм": чемпионат профмастерства помогает познакомиться с работодателями
Вчера, 16:43
"Несмотря на активную автоматизацию, универсальные станки – это база для понимания физики процесса резания. Специалист, который виртуозно владеет основами, сможет эффективно работать на самом современном оборудовании с ЧПУ", – приводит пресс-служба слова Бодрова.
Участники должны будут продемонстрировать комплекс знаний – от чтения чертежей и материаловедения до точнейшей работы с измерительными инструментами.
"Финалист – это уже готовый специалист, способный самостоятельно спланировать технологический процесс, выбрать режимы резания и инструмент, а главное – нести ответственность за качество конечного продукта", – добавляет главный эксперт.
Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по наиболее востребованным экономикой компетенциям.
В 2025 году финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в трех городах: в Нижнем Новгороде по блокам компетенций "Креативные индустрии и ИТ", в Калуге по компетенциям блока "Промышленность", в Санкт-Петербурге по блокам компетенций "Образование", "Сервис", "Производство" и "Инженерные технологии".
Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.
Чемпионат "Профессионалы" организован Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
Финал федерального чемпионата Профессионалы пройдет в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Кадры будущего: в Петербурге встретятся профессионалы со всей России
Вчера, 09:00
 
