https://ria.ru/20251128/prizyvnik-2058269185.html
Призывник рассказал, что видел рэпера Macan на сборном пункте
Призывник рассказал, что видел рэпера Macan на сборном пункте - РИА Новости, 28.11.2025
Призывник рассказал, что видел рэпера Macan на сборном пункте
Один из призывников рассказал, что видел рэпера Macan (Андрея Косолапова) внутри сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице в Москве в пятницу. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T10:23:00+03:00
2025-11-28T10:23:00+03:00
2025-11-28T13:10:00+03:00
москва
вооруженные силы рф
общество
рэпер macan (андрей косолапов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011375994_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_ae820b861399a7f5ced6de779156b756.jpg
https://ria.ru/20251127/reper-2057940958.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011375994_417:0:3148:2048_1920x0_80_0_0_5f5ddd660bd9e87dab37c772e977a1ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, вооруженные силы рф, общество, рэпер macan (андрей косолапов)
Москва, Вооруженные силы РФ, Общество, Рэпер Macan (Андрей Косолапов)
Призывник рассказал, что видел рэпера Macan на сборном пункте
Призывник рассказал, что видел рэпера Macan внутри сборного пункта в Москве
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Один из призывников рассказал, что видел рэпера Macan (Андрея Косолапова) внутри сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице в Москве в пятницу.
Как передавал корреспондент РИА Новости, с раннего утра у сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице собрались призывники и их родные и близкие. Также с 7.30 пришли и журналисты, которые ждали появления рэпера Macan, однако среди призывников его не оказалось.
«
"Он сел, заполнил документы. Его быстро провели дальше, никакого особенного отношения к нему я не увидел. Сам Андрей был, так сказать, и не рад, и не разочарован. С ним было два человека, по-моему, - двое мужчин", - рассказал один из призывников журналистам.
Очевидец не уточнил, с какого входа Macan зашел в сборный пункт, так как они пересеклись уже внутри.
"Мы зашли прямо, а слева была еще одна дверь, из которой уже зашел сам Андрей. Это было примерно 20-30 минут назад, совсем недавно прибыл", - добавил он.
По словам призывника, появление рэпера не вызвало лишнего шума.
«
"Он зашел, на всех посмотрел, взглядом со всеми поздоровался и так же быстро ушел. Подошел, дал документы, его проверили, и он пошел дальше", - отметил призывник.
Macan в начале октября опубликовал фотографию из пункта призыва на военную службу и сообщил, что будет служить в армии. Утром 15 октября журналисты ждали его около сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице в Москве, однако он там не появился. Позже Macan сообщил, что уходит в армию 28 ноября.