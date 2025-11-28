Призывник рассказал, что видел рэпера Macan на сборном пункте

Призывники во время получения вещевого довольствия перед отправкой в части Вооруженных сил России

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Один из призывников рассказал, что видел рэпера Macan (Андрея Косолапова) внутри сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице в Москве в пятницу.

Как передавал корреспондент РИА Новости, с раннего утра у сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице собрались призывники и их родные и близкие. Также с 7.30 пришли и журналисты, которые ждали появления рэпера Macan, однако среди призывников его не оказалось.

« "Он сел, заполнил документы. Его быстро провели дальше, никакого особенного отношения к нему я не увидел. Сам Андрей был, так сказать, и не рад, и не разочарован. С ним было два человека, по-моему, - двое мужчин", - рассказал один из призывников журналистам.

Очевидец не уточнил, с какого входа Macan зашел в сборный пункт, так как они пересеклись уже внутри.

"Мы зашли прямо, а слева была еще одна дверь, из которой уже зашел сам Андрей. Это было примерно 20-30 минут назад, совсем недавно прибыл", - добавил он.

По словам призывника, появление рэпера не вызвало лишнего шума.

« "Он зашел, на всех посмотрел, взглядом со всеми поздоровался и так же быстро ушел. Подошел, дал документы, его проверили, и он пошел дальше", - отметил призывник.