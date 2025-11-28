Рейтинг@Mail.ru
Призывник рассказал, что видел рэпера Macan на сборном пункте
10:23 28.11.2025 (обновлено: 13:10 28.11.2025)
Призывник рассказал, что видел рэпера Macan на сборном пункте
Призывник рассказал, что видел рэпера Macan на сборном пункте
москва
вооруженные силы рф
общество
рэпер macan (андрей косолапов)
москва
москва, вооруженные силы рф, общество, рэпер macan (андрей косолапов)
Москва, Вооруженные силы РФ, Общество, Рэпер Macan (Андрей Косолапов)
Призывник рассказал, что видел рэпера Macan на сборном пункте

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Один из призывников рассказал, что видел рэпера Macan (Андрея Косолапова) внутри сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице в Москве в пятницу.
Как передавал корреспондент РИА Новости, с раннего утра у сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице собрались призывники и их родные и близкие. Также с 7.30 пришли и журналисты, которые ждали появления рэпера Macan, однако среди призывников его не оказалось.
"Он сел, заполнил документы. Его быстро провели дальше, никакого особенного отношения к нему я не увидел. Сам Андрей был, так сказать, и не рад, и не разочарован. С ним было два человека, по-моему, - двое мужчин", - рассказал один из призывников журналистам.
Очевидец не уточнил, с какого входа Macan зашел в сборный пункт, так как они пересеклись уже внутри.
"Мы зашли прямо, а слева была еще одна дверь, из которой уже зашел сам Андрей. Это было примерно 20-30 минут назад, совсем недавно прибыл", - добавил он.
По словам призывника, появление рэпера не вызвало лишнего шума.
"Он зашел, на всех посмотрел, взглядом со всеми поздоровался и так же быстро ушел. Подошел, дал документы, его проверили, и он пошел дальше", - отметил призывник.
Macan в начале октября опубликовал фотографию из пункта призыва на военную службу и сообщил, что будет служить в армии. Утром 15 октября журналисты ждали его около сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице в Москве, однако он там не появился. Позже Macan сообщил, что уходит в армию 28 ноября.
Москва
 
 
