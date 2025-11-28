https://ria.ru/20251128/primore-2058296792.html
В Приморье завели дело после того, как руку девочки затянуло в эскалатор
В Приморье завели дело после того, как руку девочки затянуло в эскалатор
В Приморье завели дело после того, как руку девочки затянуло в эскалатор
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели после того, как руку 4-летней девочки затянуло под ступени эскалатора в
В Приморье завели дело после того, как руку девочки затянуло в эскалатор
В Приморье завели дело после попадания руки девочки в эскалатор в ТЦ
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости.
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели после того, как руку 4-летней девочки затянуло под ступени эскалатора в торговом центре в Фокино Приморского края, сообщает в своём Тelegram-канале
прокуратура региона.
В четверг надзорное ведомство сообщило, что 4-летняя девочка упала со ступеней эскалатора в ТЦ в Фокино, ее руку затянуло под полотно механизма складывающихся ступеней. Девочку госпитализировали. Прокуратура, региональные УМВД и СУСК организовали проверки.
В Находкинской городской больнице позже уточнили, что после операции ребёнка перевели в реанимацию, девочка находится в стабильно тяжелом состоянии.
"Прокуратура признала законным возбуждение следственными органами уголовного дела по факту травмирования ребенка в торговом центре в Фокино по части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
Ход и результаты расследования поставлены на контроль, не останется без внимания взыскание денежных средств, затраченных на лечение ребенка и возмещение морального вреда, подчеркнули в надзорном ведомстве региона.