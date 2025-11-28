Эскалатор, в который затянуло руку девочки, в торговом центре в Фокино. Архивное фото

© Фото : Прокуратура Приморского края Эскалатор, в который затянуло руку девочки, в торговом центре в Фокино

В Приморье девочку, упавшую с эскалатора в ТЦ, перевели в реанимацию

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Четырехлетнюю девочку, руку которой затянуло под ступени эскалатора в торговом центре в приморском Фокино, после оперативного вмешательства перевели в реанимацию, она в стабильно тяжелом состоянии, сообщает Четырехлетнюю девочку, руку которой затянуло под ступени эскалатора в торговом центре в приморском Фокино, после оперативного вмешательства перевели в реанимацию, она в стабильно тяжелом состоянии, сообщает Находкинская городская больница

Накануне прокуратура сообщила, что 4-летняя девочка упала со ступеней эскалатора в ТЦ в Фокино , ее руку затянуло под полотно механизма складывающихся ступеней. Ребёнок был госпитализирован. Прокуратура, региональные УМВД и СУСК организовали проверки.

"Потребовалось около двух часов, чтобы деблокировать ребенка. В Находкинскую больницу пострадавшую доставили с тяжелой скелетной травмой и глубоким повреждением тканей конечности. Малышку экстренно направили в операционную", - говорится в сообщении.

Травматологи провели хирургическую обработку ран. Оперативное вмешательство длилось около часа и прошло успешно. Врачи провели ревизию повреждений, остановили кровотечение, очистили раны от некротизированных участков тканей и загрязнений смазкой эскалатора, ушили раны и наложили временную лангету.

« "Из операционной девочка переведена в реанимацию, где под руководством заведующего отделением Антона Шкоды медики контролируют параметры жизнедеятельности организма пострадавшей. Состояние ребенка тяжелое стабильное", - отмечает больница.