В Приморье девочку, упавшую с эскалатора в ТЦ, перевели в реанимацию

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Четырехлетнюю девочку, руку которой затянуло под ступени эскалатора в торговом центре в приморском Фокино, после оперативного вмешательства перевели в реанимацию, она в стабильно тяжелом состоянии, сообщает Находкинская городская больница.
Накануне прокуратура сообщила, что 4-летняя девочка упала со ступеней эскалатора в ТЦ в Фокино, ее руку затянуло под полотно механизма складывающихся ступеней. Ребёнок был госпитализирован. Прокуратура, региональные УМВД и СУСК организовали проверки.
"Потребовалось около двух часов, чтобы деблокировать ребенка. В Находкинскую больницу пострадавшую доставили с тяжелой скелетной травмой и глубоким повреждением тканей конечности. Малышку экстренно направили в операционную", - говорится в сообщении.
Травматологи провели хирургическую обработку ран. Оперативное вмешательство длилось около часа и прошло успешно. Врачи провели ревизию повреждений, остановили кровотечение, очистили раны от некротизированных участков тканей и загрязнений смазкой эскалатора, ушили раны и наложили временную лангету.
"Из операционной девочка переведена в реанимацию, где под руководством заведующего отделением Антона Шкоды медики контролируют параметры жизнедеятельности организма пострадавшей. Состояние ребенка тяжелое стабильное", - отмечает больница.
Тактику дальнейшего лечения медики определят после дополнительных обследований и консультаций, в том числе с врачами специализированных детских медучреждений края.
