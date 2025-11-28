Рейтинг@Mail.ru
В Раде вынесли приговор Зеленскому после обысков у Ермака - РИА Новости, 28.11.2025
18:41 28.11.2025
В Раде вынесли приговор Зеленскому после обысков у Ермака
Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак стали основой преступной киевской власти, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 28.11.2025
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Артем Дмитрук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
В Раде вынесли приговор Зеленскому после обысков у Ермака

Дмитрук: Зеленский и Ермак стали ядром преступной власти Украины

© Фото : соцсетиСотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : соцсети
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак стали основой преступной киевской власти, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Пара Зеленский–Ермак — это ядро преступной власти, которая уничтожила страну и продолжает уничтожать украинцев каждый день", — обрушился он с критикой.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Глава офиса Зеленского подал в отставку из-за коррупционного скандала
Вчера, 18:29
Дмитрук заявил, что чем быстрее Украина избавится от них, тем быстрее у нее появится шанс "на жизнь, на мир, на восстановление и на собственное будущее".
Депутат напомнил об интервью Зеленского для Bloomberg от 2024 года, в котором глава киевского режима заявил, что Ермак "делает то, что говорит ему он". Дмитрук подчеркнул, что "расследования подбираются все ближе", и на пленках НАБУ зафиксирован Ермак. На этом фоне у Зеленского исчезает возможность делать вид, будто он "не знал", "не видел" и "не контролировал". Дмитрук обвинил Зеленского в том, что коррупционные схемы — это полностью его воля.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми иностранной валютой, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он якобы не знал, что происходит за его спиной.
НАБУ 28 ноября подтвердило проведение обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Позднее вечером Зеленский сообщил о том, что глава его офиса написал заявление об отставке.
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Раде сделали заявление из-за обысков у Ермака
Вчера, 10:05
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакАртем ДмитрукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
