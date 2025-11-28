В Раде вынесли приговор Зеленскому после обысков у Ермака

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак стали основой преступной киевской власти, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Пара Зеленский–Ермак — это ядро преступной власти, которая уничтожила страну и продолжает уничтожать украинцев каждый день", — обрушился он с критикой.
Депутат напомнил об интервью Зеленского для Bloomberg от 2024 года, в котором глава киевского режима заявил, что Ермак "делает то, что говорит ему он". Дмитрук подчеркнул, что "расследования подбираются все ближе", и на пленках НАБУ зафиксирован Ермак. На этом фоне у Зеленского исчезает возможность делать вид, будто он "не знал", "не видел" и "не контролировал". Дмитрук обвинил Зеленского в том, что коррупционные схемы — это полностью его воля.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми иностранной валютой, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он якобы не знал, что происходит за его спиной.
НАБУ 28 ноября подтвердило проведение обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Позднее вечером Зеленский сообщил о том, что глава его офиса написал заявление об отставке.
