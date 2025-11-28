Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области троих подростков осудили за подготовку терактов - РИА Новости, 28.11.2025
12:08 28.11.2025
В Иркутской области троих подростков осудили за подготовку терактов
В Иркутской области троих подростков осудили за подготовку терактов - РИА Новости, 28.11.2025
В Иркутской области троих подростков осудили за подготовку терактов
Военный суд приговорил троих несовершеннолетних к срокам от 6,5 до 9 лет в различных колониях за совершение террористических актов в Иркутской области, сообщает РИА Новости, 28.11.2025
происшествия
иркутская область
россия
свирск
следственный комитет россии (ск рф)
восточно-сибирская железная дорога
иркутская область
россия
свирск
происшествия, иркутская область, россия, свирск, следственный комитет россии (ск рф), восточно-сибирская железная дорога
Происшествия, Иркутская область, Россия, Свирск, Следственный комитет России (СК РФ), Восточно-Сибирская железная дорога
В Иркутской области троих подростков осудили за подготовку терактов

В Иркутской области 3 подростка получили от 6,5 до 9 лет за подготовку терактов

Статуя Фемиды. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Военный суд приговорил троих несовершеннолетних к срокам от 6,5 до 9 лет в различных колониях за совершение террористических актов в Иркутской области, сообщает в своём Тelegram-канале Восточное МСУТ СК России.
По данным следствия, фигурант привлек знакомого сверстника и 13 сентября 2024 года в городе Свирске Иркутской области они совершили поджог базовой станции сотовой связи, выполняя за денежное вознаграждение задание, полученное в интернете. Позднее инициатор привлёк и третьего несовершеннолетнего. Преступная группа, продолжая выполнять задания неустановленного лица, 19 сентября 2024 на перегоне станции Иркутск-Пассажирский – станция Академическая Восточно-Сибирской железной дороги совершила поджог релейного шкафа.
Кроме того, фигуранты осуществляли подготовку к совершению поджогов воздушных судов и гуманитарного центра в Иркутской области. Свои действия обвиняемые снимали на камеру мобильного телефона.
"Приговором 2-го Восточного окружного военного суда одному из подсудимых назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 3 года, второму – 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 2 года, третьему – 6 лет 6 месяцев воспитательной колонии с ограничением свободы на 2 года", - говорится в сообщении.
Несовершеннолетние жители Иркутской области признаны виновными по п. "а, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту совершенному группой лиц по предварительному сговору), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, (содействие террористической деятельности). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Иркутской области, добавили в ведомстве.
ПроисшествияИркутская областьРоссияСвирскСледственный комитет России (СК РФ)Восточно-Сибирская железная дорога
 
 
