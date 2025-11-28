В Иркутской области троих подростков осудили за подготовку терактов

Кроме того, фигуранты осуществляли подготовку к совершению поджогов воздушных судов и гуманитарного центра в Иркутской области. Свои действия обвиняемые снимали на камеру мобильного телефона.

"Приговором 2-го Восточного окружного военного суда одному из подсудимых назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 3 года, второму – 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 2 года, третьему – 6 лет 6 месяцев воспитательной колонии с ограничением свободы на 2 года", - говорится в сообщении.