В Иркутской области троих подростков осудили за подготовку терактов

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Военный суд приговорил троих несовершеннолетних к срокам от 6,5 до 9 лет в различных колониях за совершение террористических актов в Иркутской области, сообщает в своём Тelegram-канале Восточное МСУТ СК России.
По данным следствия, фигурант привлек знакомого сверстника и 13 сентября 2024 года в городе Свирске Иркутской области они совершили поджог базовой станции сотовой связи, выполняя за денежное вознаграждение задание, полученное в интернете. Позднее инициатор привлёк и третьего несовершеннолетнего. Преступная группа, продолжая выполнять задания неустановленного лица, 19 сентября 2024 на перегоне станции Иркутск-Пассажирский – станция Академическая Восточно-Сибирской железной дороги совершила поджог релейного шкафа.
Кроме того, фигуранты осуществляли подготовку к совершению поджогов воздушных судов и гуманитарного центра в Иркутской области. Свои действия обвиняемые снимали на камеру мобильного телефона.
"Приговором 2-го Восточного окружного военного суда одному из подсудимых назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 3 года, второму – 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 2 года, третьему – 6 лет 6 месяцев воспитательной колонии с ограничением свободы на 2 года", - говорится в сообщении.
Несовершеннолетние жители Иркутской области признаны виновными по п. "а, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту совершенному группой лиц по предварительному сговору), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, (содействие террористической деятельности). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Иркутской области, добавили в ведомстве.