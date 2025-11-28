Проект "Освобождение" стал победителем премии "Голос истории"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Проект "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" завоевал первое место на Всероссийской премии в сфере исторического просвещения молодежи "Голос истории" в номинации "Лучший музейный или выставочный проект", сообщил оргкомитет премии.

Проект основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", и объединил в себе три важные исторические темы: "Освобождение территорий СССР", "Освобождение и восстановление Восточной Европы в 1944-1945 годах" и "Подвиг советского тыла в 1941-1945 годах". В него вошли фотовыставки, пресс-конференции, видеомосты, фотоленты, подкаст, видео, викторины и текстовые материалы.

""Освобождение" — это уникальный проект, основанный на верифицированных и документально подтвержденных источниках. Команда Радио Sputnik создала аудиоретроспективу событий, которая может быть интересна всем, кто заинтересован в качественном и глубоком изучении исторической проблематики", — рассказала директор Дирекции Радио Sputnik Международной медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Некрасова.

Выставки в рамках проекта прошли в 25 регионах России, трех регионах Белоруссии, а также в Польше, Франции и США. Охват каждого информационного материала проекта в интернете составил не менее трех миллионов человек.

"Оживающие фотографии, голоса Победы аудиоподкаста, достоверные текстовые истории – все это о проекте "Освобождение. Путь к Победе". Миллионы молодых людей уже окунулись в историю Великой Отечественной войны, и продолжают знакомить с ней своих друзей и родственников. И это неудивительно, ведь эта история в проекте перестает быть догмой, она становится живой, осязаемой, действительно нашей", — отметил заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере международной медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин.

"Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.), "Корпоративный музей" (в 2024 и 2025 гг.) и "За верность науке".

Премия "Голос истории", организованная АНО "Герои Отечества", это первый в России проект, объединяющий лучшие практики изучения, сохранения и популяризации исторического наследия среди детей и молодежи. В дебютном сезоне на участие было подано 1 775 заявок из 84 регионов России, а также из Туниса, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Турции.

По итогам экспертной оценки победителями стали 29 проектов и участников в 11 номинациях. Среди них общественные организации, учителя, молодые исследователи, авторы образовательных инициатив, лидеры школьных и студенческих сообществ из 17 субъектов Российской Федерации, а также Узбекистана.