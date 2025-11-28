Рейтинг@Mail.ru
Премьера новой версии мюзикла "День влюбленных" прошла в Москве
15:43 28.11.2025
Премьера новой версии мюзикла "День влюбленных" прошла в Москве
В театре "Маска" (МДМ) состоялась премьера новой версии мюзикла "День влюбленных", созданной театральной компанией Дмитрия Богачева "Бродвей Москва". РИА Новости, 28.11.2025
МОСКВА, 28 ноя - пресс-служба "Бродвей Москва". В театре "Маска" (МДМ) состоялась премьера новой версии мюзикла "День влюбленных", созданной театральной компанией Дмитрия Богачева "Бродвей Москва".
Отношения Джессики и Дэвида вынуждены пройти испытание на прочность. Им предстоит не просто организовать праздник, а выжить в настоящем предсвадебном марафоне, полном стресса, сомнений и, самое главное, бесконечного потока советов от родственников, друзей, коллег и даже бывших.
Над постановкой работали: режиссер Анна Шевчук, хореограф Ирина Кашуба, композитор Евгений Загот, сценограф и художник по свету Александр Сиваев, видеограф Ася Мухина.
В ролях: Юлия Чуракова (Джессика), Станислав Беляев (Дэвид), Андрей Сморжок (Кенни), Алексей Петров (Джек), Евгений Пилюгин (Бармен), Евгений Скочин (Роб), Татьяна Кулакова (Памела), Елизавета Пащенко (Оливия) и другие.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
