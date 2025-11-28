https://ria.ru/20251128/premera-2058388090.html
Премьера новой версии мюзикла "День влюбленных" прошла в Москве
Премьера новой версии мюзикла "День влюбленных" прошла в Москве - РИА Новости, 28.11.2025
Премьера новой версии мюзикла "День влюбленных" прошла в Москве
В театре "Маска" (МДМ) состоялась премьера новой версии мюзикла "День влюбленных", созданной театральной компанией Дмитрия Богачева "Бродвей Москва". РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:43:00+03:00
2025-11-28T15:43:00+03:00
2025-11-28T15:51:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058387221_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2e28f1060bbe8c30ac5ab1077ac3d392.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058387221_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ffece933d0fa679be586fc7bb6130d8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 28 ноя - пресс-служба "Бродвей Москва". В театре "Маска" (МДМ) состоялась премьера новой версии мюзикла "День влюбленных", созданной театральной компанией Дмитрия Богачева "Бродвей Москва".
Отношения Джессики и Дэвида вынуждены пройти испытание на прочность. Им предстоит не просто организовать праздник, а выжить в настоящем предсвадебном марафоне, полном стресса, сомнений и, самое главное, бесконечного потока советов от родственников, друзей, коллег и даже бывших.
Над постановкой работали: режиссер Анна Шевчук, хореограф Ирина Кашуба, композитор Евгений Загот, сценограф и художник по свету Александр Сиваев, видеограф Ася Мухина.
В ролях: Юлия Чуракова (Джессика), Станислав Беляев (Дэвид), Андрей Сморжок (Кенни), Алексей Петров (Джек), Евгений Пилюгин (Бармен), Евгений Скочин (Роб), Татьяна Кулакова (Памела), Елизавета Пащенко (Оливия) и другие.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.