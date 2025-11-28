В кинопарке "Москино" пройдут мероприятия ко Дню матери

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мероприятия ко Дню матери пройдут в столичном кинопарке "Москино" в выходные, посетителям предложат задекорировать фотокадры с изображением любимых героев и их мам, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В эти выходные, 29 и 30 ноября, в кинопарке "Москино" пройдут мероприятия, посвященные Дню матери. Посетить их можно по билету в кинопарк... Посетителям предложат задекорировать фотокадры с изображением любимых героев и их мам, посмотреть тематический спектакль и оживить персонажей мультфильма о муми-троллях в технике стоп-моушен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на площадке "Театр Гонзаги" с 15.00 до 16.00 пройдут показы музыкальных спектаклей "Пеппилотта ищет маму". Гостям представят добрую и жизнерадостную историю по мотивам повести шведской писательницы Астрид Линдгрен "Пеппи Длинный чулок". Спектакль понравится зрителям старше трех лет.

"В павильоне "Анимация" на ярмарочной площади с 11.30 до 14.30 гостям предложат создать награду для мамы - самой главной победительницы во всем, а также представить, в каком фильме она смогла бы сыграть роль. С 15.00 до 17.30 пройдут мастер-классы по рисованию фотокадров - ребятам предстоит изобразить героев мультфильмов: мамонтенка и его маму, Барбоскиных и трех котов", - уточняется в сообщении.

Более того, в стеклянном павильоне на площадке "Натурный хромакей" дети и взрослые смогут поучаствовать в занятии по изготовлению мультфильма по мотивам сказки о муми-троллях в технике стоп-моушен. Они почувствуют себя художниками анимации, перемещая фигурки на камеру в миниатюрных декорациях. Готовый мультфильм в цифровом формате можно будет взять с собой. На площадке "Ковбойский городок" пройдут занятия по озвучиванию мультфильма "Барбоскины".

"На площадке "Дальневосточный город" с 11.30 до 17.00 будут работать фотозоны с эффектом дополненной реальности, где можно сделать снимок и получить фотографии с изображением героини мамы семейства Уизли из сказочного фильма про Гарри Поттера", - говорится в сообщении.

Также запланированы фотосессии на площадке "Ковбойский городок". Там предложат примерить ковбойские платки, шляпы и другие предметы гардероба в стиле Дикого Запада.