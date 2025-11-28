Рейтинг@Mail.ru
В кинопарке "Москино" пройдут мероприятия ко Дню матери - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:28 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/prazdnik-2058354643.html
В кинопарке "Москино" пройдут мероприятия ко Дню матери
В кинопарке "Москино" пройдут мероприятия ко Дню матери - РИА Новости, 28.11.2025
В кинопарке "Москино" пройдут мероприятия ко Дню матери
Мероприятия ко Дню матери пройдут в столичном кинопарке "Москино" в выходные, посетителям предложат задекорировать фотокадры с изображением любимых героев и их... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T14:28:00+03:00
2025-11-28T14:28:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
астрид линдгрен
гарри поттер
москино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893162756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42dda1c2c7ae0b9bba3cac3078a293e9.jpg
https://ria.ru/20251126/den-materi-2057422313.html
https://ria.ru/20251127/rakova-2057928518.html
https://ria.ru/20251127/den-2058276202.html
https://ria.ru/20251128/koleso-2058326884.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893162756_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0e5627488dbf286d873f5e21d9a5c6ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, астрид линдгрен, гарри поттер, москино
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Астрид Линдгрен, Гарри Поттер, Москино
В кинопарке "Москино" пройдут мероприятия ко Дню матери

В кинопарке "Москино" 29 и 30 ноября пройдут мероприятия ко Дню матери

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПлощадка кинопарка "Москино"
Площадка кинопарка Москино - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Площадка кинопарка "Москино" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мероприятия ко Дню матери пройдут в столичном кинопарке "Москино" в выходные, посетителям предложат задекорировать фотокадры с изображением любимых героев и их мам, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В эти выходные, 29 и 30 ноября, в кинопарке "Москино" пройдут мероприятия, посвященные Дню матери. Посетить их можно по билету в кинопарк... Посетителям предложат задекорировать фотокадры с изображением любимых героев и их мам, посмотреть тематический спектакль и оживить персонажей мультфильма о муми-троллях в технике стоп-моушен", - говорится в сообщении.
День матери - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
День матери в России: история праздника, традиции, интересные факты
26 ноября, 08:00
Отмечается, что на площадке "Театр Гонзаги" с 15.00 до 16.00 пройдут показы музыкальных спектаклей "Пеппилотта ищет маму". Гостям представят добрую и жизнерадостную историю по мотивам повести шведской писательницы Астрид Линдгрен "Пеппи Длинный чулок". Спектакль понравится зрителям старше трех лет.
"В павильоне "Анимация" на ярмарочной площади с 11.30 до 14.30 гостям предложат создать награду для мамы - самой главной победительницы во всем, а также представить, в каком фильме она смогла бы сыграть роль. С 15.00 до 17.30 пройдут мастер-классы по рисованию фотокадров - ребятам предстоит изобразить героев мультфильмов: мамонтенка и его маму, Барбоскиных и трех котов", - уточняется в сообщении.
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Москва отметит День матери праздничной программой
27 ноября, 10:34
Более того, в стеклянном павильоне на площадке "Натурный хромакей" дети и взрослые смогут поучаствовать в занятии по изготовлению мультфильма по мотивам сказки о муми-троллях в технике стоп-моушен. Они почувствуют себя художниками анимации, перемещая фигурки на камеру в миниатюрных декорациях. Готовый мультфильм в цифровом формате можно будет взять с собой. На площадке "Ковбойский городок" пройдут занятия по озвучиванию мультфильма "Барбоскины".
"На площадке "Дальневосточный город" с 11.30 до 17.00 будут работать фотозоны с эффектом дополненной реальности, где можно сделать снимок и получить фотографии с изображением героини мамы семейства Уизли из сказочного фильма про Гарри Поттера", - говорится в сообщении.
Девушка с коляской в парке - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Праздничную программу ко Дню матери подготовили в парках Москвы
27 ноября, 10:43
Также запланированы фотосессии на площадке "Ковбойский городок". Там предложат примерить ковбойские платки, шляпы и другие предметы гардероба в стиле Дикого Запада.
"В павильоне у площадки "Центр Москвы" можно будет сделать фотографии с применением технологий искусственного интеллекта. Гости получат фотографии-постеры в супергеройском стиле, мультипликационной обработке и в духе семейного общего фото на диване", - отмечается в сообщении.
Колесо обозрения Солнце Москвы на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На колесе обозрения "Солнце Москвы" пройдет световое шоу в честь Дня матери
Вчера, 13:24
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоАстрид ЛиндгренГарри ПоттерМоскино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала