Нидерланды начали разрабатывать программу возвращения украинцев на родину

ГААГА, 28 ноя - РИА Новости. Нидерланды разрабатывают программу добровольного возвращения украинских беженцев на родину и обновляют систему финансирования центров по приему просителей убежища, сообщает кабмин страны в пятницу.

"В рамках своего долгосрочного плана правительство Нидерландов нацелено на добровольную репатриацию украинцев. С этой целью Нидерланды разрабатывают программу их возвращения", - говорится в заявлении, которое распространил кабмин.

Программу добровольного возвращения власти страны намерены увязать с процессом восстановления Украины . Тем украинцам, которые захотят вернуться на родину, Нидерланды предложат практическую поддержку - помощь в оформлении проездных документов и организации транспорта.

Помимо этого, правительство объединит несколько действующих схем финансирования размещения в центрах для приема просителей убежища различных групп беженцев. Планируется, что новая система вступит в силу 1 мая 2026 года.

Сообщается также, что по истечению директивы ЕС 5 марта 2027 года украинцы, проживающие в Нидерландах, смогут получить ВНЖ на трехлетний срок, что гарантирует им право на проживание в стране и позволит вносить свой вклад в развитие общества. Власти Нидерландов ожидают, что они смогут сами оплачивать аренду своего жилья и медицинскую страховку. В ближайшее время кабмин разработает детали прав и обязанностей украинцев.

Ранее телеканал RTL Nieuws со ссылкой на источники сообщил, что правительство Нидерландов планирует обязать работающих украинских беженцев оплачивать аренду жилья и медицинскую страховку. Соответствующее предложение готовит министр по вопросам убежища и миграции Мона Кейзер.