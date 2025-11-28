Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды начали разрабатывать программу возвращения украинцев на родину - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/pravitelstvo-2058472872.html
Нидерланды начали разрабатывать программу возвращения украинцев на родину
Нидерланды начали разрабатывать программу возвращения украинцев на родину - РИА Новости, 28.11.2025
Нидерланды начали разрабатывать программу возвращения украинцев на родину
Нидерланды разрабатывают программу добровольного возвращения украинских беженцев на родину и обновляют систему финансирования центров по приему просителей... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T18:47:00+03:00
2025-11-28T18:47:00+03:00
в мире
нидерланды
украина
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901035556_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_6f336cd8bba95d9dd08e12eba059d8ca.jpg
https://ria.ru/20251127/ukraina-2058208416.html
https://ria.ru/20251128/gruziya-2058072442.html
нидерланды
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901035556_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11ba00460ff5a613c462745f7e1b86ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, украина, евросоюз
В мире, Нидерланды, Украина, Евросоюз
Нидерланды начали разрабатывать программу возвращения украинцев на родину

Правительство Нидерландов начало работу над программой по возвращению украинцев

© AP Photo / Phil NijhuisГаага
Гаага - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Phil Nijhuis
Гаага. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 28 ноя - РИА Новости. Нидерланды разрабатывают программу добровольного возвращения украинских беженцев на родину и обновляют систему финансирования центров по приему просителей убежища, сообщает кабмин страны в пятницу.
"В рамках своего долгосрочного плана правительство Нидерландов нацелено на добровольную репатриацию украинцев. С этой целью Нидерланды разрабатывают программу их возвращения", - говорится в заявлении, которое распространил кабмин.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Ситуация с Украиной ведет ЕС к финансовому кризису, считают в Нидерландах
27 ноября, 22:58
Программу добровольного возвращения власти страны намерены увязать с процессом восстановления Украины. Тем украинцам, которые захотят вернуться на родину, Нидерланды предложат практическую поддержку - помощь в оформлении проездных документов и организации транспорта.
Помимо этого, правительство объединит несколько действующих схем финансирования размещения в центрах для приема просителей убежища различных групп беженцев. Планируется, что новая система вступит в силу 1 мая 2026 года.
Сообщается также, что по истечению директивы ЕС 5 марта 2027 года украинцы, проживающие в Нидерландах, смогут получить ВНЖ на трехлетний срок, что гарантирует им право на проживание в стране и позволит вносить свой вклад в развитие общества. Власти Нидерландов ожидают, что они смогут сами оплачивать аренду своего жилья и медицинскую страховку. В ближайшее время кабмин разработает детали прав и обязанностей украинцев.
Ранее телеканал RTL Nieuws со ссылкой на источники сообщил, что правительство Нидерландов планирует обязать работающих украинских беженцев оплачивать аренду жилья и медицинскую страховку. Соответствующее предложение готовит министр по вопросам убежища и миграции Мона Кейзер.
В Нидерландах проживают порядка 120 тысяч украинских беженцев, из них около 95 тысяч - в муниципальных приютах для беженцев. Украинцам предоставляют убежище в Нидерландах на основании директивы ЕС. Действие директивы неоднократно продлевалось с момента начала российской спецоперации на Украине.
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Украины не хватило". Европа объявила холодную войну соседу России
Вчера, 08:00
 
В миреНидерландыУкраинаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала