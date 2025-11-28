Рейтинг@Mail.ru
Число погибших во время крупного пожара в Гонконге выросло до 128 человек - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 28.11.2025 (обновлено: 11:06 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/pozhar-2058270726.html
Число погибших во время крупного пожара в Гонконге выросло до 128 человек
Число погибших во время крупного пожара в Гонконге выросло до 128 человек - РИА Новости, 28.11.2025
Число погибших во время крупного пожара в Гонконге выросло до 128 человек
Число жертв пожара в жилом комплексе в специальном административном районе КНР Гонконге увеличилось до 128, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T10:27:00+03:00
2025-11-28T11:06:00+03:00
в мире
гонконг
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057936408_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_ddfd4c214b1d9d95249e09ae1fb3e09f.jpg
https://ria.ru/20251128/gonkong-2058243358.html
гонконг
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Гонконг в дыму: 44 погибших при пожаре в небоскребах
Гонконг в дыму: 44 погибших при пожаре в небоскребах
2025-11-28T10:27
true
PT0M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057936408_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_866acc62cb4b7cb1c759f5f7ca96fa80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гонконг, китай, россия
В мире, Гонконг, Китай, Россия
Число погибших во время крупного пожара в Гонконге выросло до 128 человек

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 128 человек

© AP Photo / Chan Long HeiЛиквидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 28 ноя — РИА Новости. Число жертв пожара в жилом комплексе в специальном административном районе КНР Гонконге увеличилось до 128, передает Центральное телевидение Китая.
«

"Согласно данным пожарного управления Гонконга, число погибших в результате пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court достигло 128, еще 79 человек пострадали", — говорится в сообщении.

Последствия пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Подрядчика предупреждали о рисках за неделю до пожара в ЖК в Гонконге
07:25
Спасатели извлекли из сгоревших зданий 108 тел, еще 16 остаются в квартирах. Еще четыре человека умерли в больнице. Пока что удалось опознать 39 жертв.
Полиция получила 467 заявлений о пропавших без вести, некоторые из них дублируют друг друга. По данным властей, 39 человек признали погибшими, 35 госпитализированы, 110 нашли, они находятся в безопасности. Судьба 200 человек остается неизвестной, в это число входят и неопознанные тела погибших.
© AP Photo / Chan Long HeiТушение пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге
Тушение пожара, вспыхнувшего в жилом комплексе Ван Фук Корт в Гонконге - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Тушение пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court начался 26 ноября. Там загорелись бамбуковые строительные леса, которые возвели вокруг домов по плану реновации. Огонь быстро распространялся и в результате охватил все восемь зданий комплекса.
Это самый мощный пожар в Гонконге за 17 лет. Его потушили только два дня спустя, сейчас спасатели осматривают квартиры.
Местные власти сочли необычным такое быстрое распространение огня и начали уголовное расследование для выяснения причин трагедии. Пока что по подозрению в непредумышленном убийстве задержали трех человек.
Как сообщили в российском МИД, информация о россиянах среди погибших или пострадавших не поступала.
Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с этой трагедией.
 
В миреГонконгКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала