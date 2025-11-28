Число погибших во время крупного пожара в Гонконге выросло до 128 человек

ПЕКИН, 28 ноя — РИА Новости. Число жертв пожара в жилом комплексе в специальном административном районе КНР Гонконге увеличилось до 128, передает Центральное телевидение Китая

« "Согласно данным пожарного управления Гонконга, число погибших в результате пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court достигло 128, еще 79 человек пострадали", — говорится в сообщении.

Спасатели извлекли из сгоревших зданий 108 тел, еще 16 остаются в квартирах. Еще четыре человека умерли в больнице. Пока что удалось опознать 39 жертв.

Полиция получила 467 заявлений о пропавших без вести, некоторые из них дублируют друг друга. По данным властей, 39 человек признали погибшими, 35 госпитализированы, 110 нашли, они находятся в безопасности. Судьба 200 человек остается неизвестной, в это число входят и неопознанные тела погибших.

© AP Photo / Chan Long Hei Тушение пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге © AP Photo / Chan Long Hei Тушение пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге

Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court начался 26 ноября. Там загорелись бамбуковые строительные леса, которые возвели вокруг домов по плану реновации. Огонь быстро распространялся и в результате охватил все восемь зданий комплекса.

Это самый мощный пожар в Гонконге за 17 лет. Его потушили только два дня спустя, сейчас спасатели осматривают квартиры.

Местные власти сочли необычным такое быстрое распространение огня и начали уголовное расследование для выяснения причин трагедии. Пока что по подозрению в непредумышленном убийстве задержали трех человек.

Как сообщили в российском МИД, информация о россиянах среди погибших или пострадавших не поступала.

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с этой трагедией.