Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 94

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 94, передает агентство Синьхуа со ссылкой на пожарную службу.
"Число погибших в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 94", — говорится в сообщении.
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court начался в среду днем по местному времени. Там загорелись бамбуковые строительные леса, которые возвели вокруг домов по плану реновации. Огонь быстро распространился и охватил все восемь зданий ЖК. Это самый мощный пожар в Гонконге за 17 лет.
© AP Photo / Chan Long Hei
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге.
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге.
© AP Photo / Chan Long Hei
1 из 4
© AP Photo / Chan Long Hei
Тушение пожара в Гонконге.
Тушение пожара в Гонконге.
© AP Photo / Chan Long Hei
2 из 4
© AP Photo / Chan Long Hei
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге.
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге.
© AP Photo / Chan Long Hei
3 из 4
© AP Photo / Chan Long Hei
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге.
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге.
© AP Photo / Chan Long Hei
4 из 4
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге.
© AP Photo / Chan Long Hei
1 из 4
Тушение пожара в Гонконге.
© AP Photo / Chan Long Hei
2 из 4
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге.
© AP Photo / Chan Long Hei
3 из 4
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге.
© AP Photo / Chan Long Hei
4 из 4
Местные власти сочли стремительное распространение огня необычным, в связи с чем проведут уголовное расследование для выяснения причин. По подозрению в непредумышленном убийстве задержали трех человек.
Как сообщили в российском генконсульстве в Гонконге, информация о россиянах среди погибших или пострадавших не поступала.