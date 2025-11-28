Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 94
02:04 28.11.2025 (обновлено: 09:11 28.11.2025)
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 94
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 94
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 94, передает агентство Синьхуа со ссылкой на пожарную службу. РИА Новости, 28.11.2025
2025
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 94

Число погибших при пожаре в ЖК Fuk Court в Гонконге выросло до 94

© Getty Images / Anadolu/Daniel CengЛиквидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 94, передает агентство Синьхуа со ссылкой на пожарную службу.
"Число погибших в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 94", — говорится в сообщении.
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court начался в среду днем по местному времени. Там загорелись бамбуковые строительные леса, которые возвели вокруг домов по плану реновации. Огонь быстро распространился и охватил все восемь зданий ЖК. Это самый мощный пожар в Гонконге за 17 лет.
© AP Photo / Chan Long Hei

Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге.

Пожар, вспыхнувший в жилом комплексе Ван Фук Корт в Гонконге

Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге.

© AP Photo / Chan Long Hei
1 из 4
© AP Photo / Chan Long Hei

Тушение пожара в Гонконге.

Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге

Тушение пожара в Гонконге.

© AP Photo / Chan Long Hei
2 из 4
© AP Photo / Chan Long Hei

Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге.

Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге

Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге.

© AP Photo / Chan Long Hei
3 из 4
© AP Photo / Chan Long Hei

Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге.

Пожар в Гонконге

Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге.

© AP Photo / Chan Long Hei
4 из 4

Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге.

© AP Photo / Chan Long Hei
1 из 4

Тушение пожара в Гонконге.

© AP Photo / Chan Long Hei
2 из 4

Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге.

© AP Photo / Chan Long Hei
3 из 4

Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге.

© AP Photo / Chan Long Hei
4 из 4
Местные власти сочли стремительное распространение огня необычным, в связи с чем проведут уголовное расследование для выяснения причин. По подозрению в непредумышленном убийстве задержали трех человек.
Как сообщили в российском генконсульстве в Гонконге, информация о россиянах среди погибших или пострадавших не поступала.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в Гонконге
Вчера, 18:29
 
В миреГонконгРоссияКитайПожар
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
