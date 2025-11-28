Рейтинг@Mail.ru
Потенциал Калужской области обсудили на форуме - РИА Новости, 28.11.2025
17:53 28.11.2025 (обновлено: 19:19 28.11.2025)
Потенциал Калужской области обсудили на форуме
Потенциал Калужской области обсудили на форуме
Развитие экспортного потенциала Калужской области обсудили на форуме "Вектор на экспорт. Сделано в России", говорится в сообщении Российского экспортного центра
экономика
Потенциал Калужской области обсудили на форуме

Развитие экспортного потенциала Калужской области обсудили на форуме

© Фото : Копирайт Пресс-служба РЭЦПотенциал Калужской области обсудили на форуме "Вектор на экспорт. Сделано в России"
Потенциал Калужской области обсудили на форуме Вектор на экспорт. Сделано в России - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Копирайт Пресс-служба РЭЦ
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Развитие экспортного потенциала Калужской области обсудили на форуме "Вектор на экспорт. Сделано в России", говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ).
"На Международном форуме "Вектор на экспорт. Сделано в России" обсудили развитие экспортного потенциала Калужской области. Вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) Александр Молодцов 28 ноября совершил рабочую поездку в Калужскую область, где, в частности, принял участие в открытии международного форума "Вектор на экспорт. Сделано в России". Форум выступил площадкой для обсуждения перспектив и новых возможностей для российских экспортеров", - сказано в сообщении.
Например, за 10 месяцев 2025 года в рамках совместной работы с Калужской областью поддержку группы РЭЦ получили 117 уникальных участников ВЭД, а объем поддержанного экспорта достиг 12 миллионов долларов.
На пленарном заседании форума "Жаркие рынки: новые стороны экспорта" Молодцов рассказал о программе продвижения "Сделано в России", подчеркнув ее роль в повышении узнаваемости и конкурентоспособности отечественных товаров за рубежом.
"В этом году по распоряжению правительства обновленный федеральный статус получила программа продвижения российской продукции под национальным брендом "Сделано в России". Ее миссия - создать позитивный имидж и помочь компаниям расширить продажи. Мы открыты к совместным инициативам с регионами, включая подписание соглашений и добровольную сертификацию для прямого доступа компаний к международным партнерам и выставкам", - уточнил Молодцов.
Вице-президент РЭЦ призвал компании масштабироваться и активнее использовать товаропроводящую инфраструктуру Группы РЭЦ.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в свою очередь подчеркнул, что Калужская область активно развивает международное экономическое сотрудничество. Объем внешней торговли региона за девять месяцев текущего года увеличился почти на 13%, а калужские товары поставляются в 70 стран мира.
Заголовок открываемого материала