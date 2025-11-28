Дипломаты России и Китая обсудили торговое сотрудничество

ПЕКИН, 28 ноя – РИА Новости. Посол России в Китае Игорь Моргулов в пятницу провел встречу с помощником министра иностранных дел КНР Лю Бинем, в ходе которой обсуждались актуальные темы двустороннего торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, сообщает посольство РФ в Пекине.