Посол России назвал возможное изъятие российских активов воровством - РИА Новости, 28.11.2025
05:07 28.11.2025
Посол России назвал возможное изъятие российских активов воровством
Любое изъятие Лондоном замороженных российских активов будет воровством, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T05:07:00+03:00
2025-11-28T05:07:00+03:00
2025
Посол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 28 ноя - РИА Новости. Любое изъятие Лондоном замороженных российских активов будет воровством, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
Премьер Великобритании Кир Стармер в ходе встречи так называемой "коалиции желающих" во вторник заявил о готовности совместно с Евросоюзом использовать замороженные российские активы для помощи Киеву.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В ФРГ заявили, что ждут от ЕК юридический текст по российским активам
26 ноября, 17:08
"Возможно, оно (изъятие - ред.) состоится, или же не состоится... Идет нам непонятная внутренняя работа. В любом случае, это будет воровство наших активов", - сказал Келин журналистам в ходе культурного мероприятия в Лондоне.
Дипломат также отметил странность того, что глава британского минфина Рэйчел Ривз в среду в контексте презентации бюджетного плана на 2026 год упомянула заморозку российских активов в качестве одной из мер, принимаемых правительством. Комментируя само бюджетное послание, Келин подчеркнул, что оно "пессимистичное" для Великобритании.
"Это немного странно. Российские активы не имеют никакого отношения совершенно к бюджетному посланию. Бюджетное послание мы изучили. Оно пессимистичное для Великобритании на ближайшие годы, ничего хорошего здесь не представляется", - сказал он.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Захарова прокомментировала слова Макрона о российских активах
26 ноября, 15:42
 
