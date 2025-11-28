Посол России назвал возможное изъятие российских активов воровством

Дипломат также отметил странность того, что глава британского минфина Рэйчел Ривз в среду в контексте презентации бюджетного плана на 2026 год упомянула заморозку российских активов в качестве одной из мер, принимаемых правительством. Комментируя само бюджетное послание, Келин подчеркнул, что оно "пессимистичное" для Великобритании.