В Польше опубликовали фото разыскиваемых участников диверсий на ж/д путях

ВАРШАВА, 28 ноя - РИА Новости. Полиция Польши опубликовала фотографии разыскиваемых участников диверсий на железнодорожных путях в республике, они размещены на сайте главного управления полиции Варшавы.

"Позвоните по номеру 112 или свяжитесь с ближайшим отделением полиции. В определенные часы информацию также можно получить, позвонив по стационарным номерам, указанным на сайте главного управления полиции Варшавы", - говорится в сообщении ведомства.