В Польше опубликовали фото разыскиваемых участников диверсий на ж/д путях - РИА Новости, 28.11.2025
19:51 28.11.2025
В Польше опубликовали фото разыскиваемых участников диверсий на ж/д путях
В Польше опубликовали фото разыскиваемых участников диверсий на ж/д путях
в мире, польша, украина, дональд туск
В мире, Польша, Украина, Дональд Туск
В Польше опубликовали фото разыскиваемых участников диверсий на ж/д путях

Полиция Польши опубликовала фото разыскиваемых участников диверсий на ж/д путях

© Фото : Polska PolicjaАлександр Кононов и Евгений Иванов
Александр Кононов и Евгений Иванов - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Polska Policja
Александр Кононов и Евгений Иванов. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 ноя - РИА Новости. Полиция Польши опубликовала фотографии разыскиваемых участников диверсий на железнодорожных путях в республике, они размещены на сайте главного управления полиции Варшавы.
Прокуратура Польши в пятницу выдала ордер на арест двух граждан Украины - 41-летнего Евгения Иванова и 39-летнего Александра Кононова, - которым предъявлены обвинения в подрыве железнодорожных путей. Сотрудники полиции просят население предоставить любые сведения, которые могут помочь в поиске этих людей.
"Позвоните по номеру 112 или свяжитесь с ближайшим отделением полиции. В определенные часы информацию также можно получить, позвонив по стационарным номерам, указанным на сайте главного управления полиции Варшавы", - говорится в сообщении ведомства.
Иванов и Кононов подозреваются в повреждении путей взрывным устройством в районе Мики Мазовецкого воеводства, а также во втором инциденте в районе Голомб города Пулавы, также на железнодорожной линии №7, соединяющей Варшаву с Дорогуском. Там была повреждена часть контактной сети, а на пути были установлены металлические элементы, что могло привести к сходу поезда с рельсов.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв. По версии польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины, которые выехали в Белоруссию, при этом данные граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше РФ обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
