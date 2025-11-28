Рейтинг@Mail.ru
В Польше задержали двух украинцев и трех белорусов по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 28.11.2025
19:42 28.11.2025
В Польше задержали двух украинцев и трех белорусов по подозрению в шпионаже
Двоих украинцев и трех белорусов задержали в Польше по подозрению в шпионаже, сообщила национальная прокуратура республики. РИА Новости, 28.11.2025
в мире, польша, украина, белоруссия, telegram
В мире, Польша, Украина, Белоруссия, Telegram
В Польше задержали двух украинцев и трех белорусов по подозрению в шпионаже

Прокуратура Польши задержала двух украинцев и трех белорусов за шпионаж

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские полицейские
Польские полицейские - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские полицейские. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 ноя - РИА Новости. Двоих украинцев и трех белорусов задержали в Польше по подозрению в шпионаже, сообщила национальная прокуратура республики.
"В рамках расследования, которое ведет Люблинский отдел департамента по делам организованной преступности и коррупции национальной прокуратуры, сотрудники агентства внутренней безопасности и полиции задержали пять человек: двое граждан Украины - Александр С. и несовершеннолетняя София Х, - трое граждан Белоруссии - Виктор М., Антон М. и Владимир У", - говорится в сообщении ведомства.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Польше задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе
Вчера, 16:14
Прокурор предъявил задержанным обвинения в том, что в 2024 году они "действовали в пользу иностранной разведки против Республики Польша".
"Действия подозреваемых заключались в установлении контакта с представителями иностранной разведки через мессенджер Telegram и выполнении порученных задач, включая выполнение и передачу фотографической документации объектов критической инфраструктуры и мест, имеющих решающее значение для государственной безопасности", - уточнило ведомство.
По данным прокуратуры, за выполненные задания подозреваемые получали зарплату в криптовалютах. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 30 лет, добавило ведомство.
В отношении трех подозреваемых суд Люблина применил меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца. В отношении несовершеннолетней Софии Х. суд применил меру в виде помещения в приют для несовершеннолетних сроком на три месяца. В отношении подозреваемого Владимира У. в связи с плохим состоянием его здоровья прокурор применил меру пресечения в виде запрета на выезд из страны.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Глава Минобороны Польши потребовал от Украины объяснений
Вчера, 12:11
 
