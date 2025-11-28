Рейтинг@Mail.ru
В Польше задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе
16:14 28.11.2025
В Польше задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе
В Польше задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе - РИА Новости, 28.11.2025
В Польше задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе
Польский подросток готовил массовое убийство в школе, сообщает издание Wprost. РИА Новости, 28.11.2025
в мире
познань
польша
познань
польша
в мире, познань, польша
В мире, Познань, Польша
В Польше задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе

В Польше задержали 14-летнего подростка, готовившего массовое убийство в школе

ВАРШАВА, 28 ноя – РИА Новости. Польский подросток готовил массовое убийство в школе, сообщает издание Wprost.
"Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали 14-летнего ученика одной из школ в Познани, который готовил массовое убийство. Они изъяли записную книжку подростка, в которой он записал список своих целей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о намерениях подростка в правоохранительные органы сообщили его подруга и ее мать.
"Он уже несколько месяцев говорил, что планирует устроить в школе стрельбу. Я восприняла это как шутку, как хвастовство. Затем разговоры начали убеждать меня, что он действительно хочет это сделать. Он говорил, что ненавидит учеников и учителей, желает им смерти, сам тоже хочет покончить с собой", - цитирует издание девушку подростка.
По ее словам, задержанный присылал ей ролики из TikTok о стрельбе в школах и голосовые сообщения о том, что она может ему помочь, а позже предложил сделать это вместе.
Также, по словам девушки, ее молодой человек говорил о покупке оружия, а на вопрос, зачем он хочет устроить стрельбу, отвечал, что "хочет убивать, потому что это лучшее чувство".
По данным Wprost, при задержании полицейские изъяли записную книжку, озаглавленную "Список лиц, подлежащих истреблению на 100%", в которой были перечислены имена шести учеников и четырех учителей.
Также сообщается, что в телефоне подростка были обнаружены фотографии оружия, Адольфа Гитлера и Адама Ланзы, который убил 26 человек во время резни в американской школе.
Издание сообщает, что подросток направлен на обследование в психиатрическую клинику. Также возбуждено уголовное дело о подготовке убийства по меньшей мере десяти человек.
В свою очередь издание Gazeta Wyborcza выяснило, что подросток был жертвой жестокого обращения в школе со стороны других учеников.
Газета отмечает, что он уже выбрал дату стрельбы, получил доступ к стартовому пистолету своего деда, планировал купить ножи и топор, а также попытался получить огнестрельное оружие через интернет.
В миреПознаньПольша
 
 
