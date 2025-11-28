Глава Минобороны Польши потребовал от Украины объяснений

ВАРШАВА, 28 ноя — РИА Новости. Польша ждет от Украины объяснений, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, комментируя обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

По данным депутата Рады Ярослава Железняка, НАБУ и САП пришли в дом чиновника со словами "Сезам, откройся". Против него уже готовится обвинение, утверждает Алексей Гончаренко*.

По его мнению, ситуация в стране может отдалить ее от возможного вступления в Евросоюз. Без прозрачности в сфере борьбы с коррупцией она не сможет стать присоединиться к объединению, добавил министр.

Позднее появились фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Семи участникам преступного сообщества уже предъявили обвинения. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.