Глава Минобороны Польши потребовал от Украины объяснений - РИА Новости, 28.11.2025
14:54 28.11.2025
Глава Минобороны Польши потребовал от Украины объяснений
Польша ждет от Украины объяснений, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, комментируя обыски у главы офиса... РИА Новости, 28.11.2025
Глава Минобороны Польши потребовал от Украины объяснений

Косиняк-Камыш потребовал от Киева объяснений по коррупционному скандалу

ВАРШАВА, 28 ноя — РИА Новости. Польша ждет от Украины объяснений, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, комментируя обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

По данным депутата Рады Ярослава Железняка, НАБУ и САП пришли в дом чиновника со словами "Сезам, откройся". Против него уже готовится обвинение, утверждает Алексей Гончаренко*.

Опрос показал, сколько украинцев поддерживают отставку Ермака
Вчера, 13:31
"Это не есть хорошая информация для Украины. Также это не есть хорошая информация для Польши и Западной Европы. Мы ожидаем объяснений", — сказал Косиняк-Камыш.
По его мнению, ситуация в стране может отдалить ее от возможного вступления в Евросоюз. Без прозрачности в сфере борьбы с коррупцией она не сможет стать присоединиться к объединению, добавил министр.
Десятого ноября НАБУ и САП начали операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого часто называют "кошельком" Зеленского.
Позднее появились фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Семи участникам преступного сообщества уже предъявили обвинения. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
"Стиральная машина". На Западе высмеяли обыски Ермака
Вчера, 14:47
 
В миреУкраинаПольшаВладислав Косиняк-КамышВладимир ЗеленскийЗападная ЕвропаГерман ГалущенкоЭнергоатомНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Дело Миндича
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
