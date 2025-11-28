https://ria.ru/20251128/polsha-2058363119.html
Глава Минобороны Польши потребовал от Украины объяснений
Косиняк-Камыш потребовал от Киева объяснений по коррупционному скандалу
ВАРШАВА, 28 ноя — РИА Новости. Польша ждет от Украины объяснений, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, комментируя обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
По данным депутата Рады Ярослава Железняка, НАБУ и САП пришли в дом чиновника со словами "Сезам, откройся". Против него уже готовится обвинение, утверждает Алексей Гончаренко*.
"Это не есть хорошая информация для Украины
. Также это не есть хорошая информация для Польши
и Западной Европы
. Мы ожидаем объяснений", — сказал Косиняк-Камыш
.
По его мнению, ситуация в стране может отдалить ее от возможного вступления в Евросоюз. Без прозрачности в сфере борьбы с коррупцией она не сможет стать присоединиться к объединению, добавил министр.
Десятого ноября НАБУ
и САП начали операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко
, в компании "Энергоатом
", а также у Тимура Миндича
, которого часто называют "кошельком" Зеленского
.
Позднее появились фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Семи участникам преступного сообщества уже предъявили обвинения. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук
отправили в отставку.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.