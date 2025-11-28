Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Польши потребовал от Украины объяснений - РИА Новости, 28.11.2025
12:11 28.11.2025
Глава Минобороны Польши потребовал от Украины объяснений
2025-11-28T12:11:00+03:00
2025-11-28T12:11:00+03:00
© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 ноя – РИА Новости. Польша ожидает от Украины объяснений на тему коррупционного скандала, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Это не есть хорошая информация для Украины. Также это не есть хорошая информация для Польши и Западной Европы. Мы ожидаем объяснений", - сказал Косиняк-Камыш, комментируя последнюю информацию об обысках у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Сезам, откройся". Депутат Рады рассказал об обысках у Ермака
11:07
Он добавил, что коррупционные скандалы не приближают теоретическое вступление Украины в Европейский союз.
"Не получится вступить в Европейский союз, не имея антикоррупционной транспарентности", - сказал министр.
Ранее депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщил корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на источники, обыски, проводимые антикоррупционными органами Украины у Ермака, связаны с расследованием дела о коррупции в энергетике.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Украине раскрыли, какой сигнал США послали Зеленскому сегодня с утра
11:05
 
