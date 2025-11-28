https://ria.ru/20251128/podmoskove-2058507882.html
Организатора рехаба для подростков в Подмосковье арестовали до 22 января
Организатора рехаба для подростков в Подмосковье арестовали до 22 января - РИА Новости, 28.11.2025
Организатора рехаба для подростков в Подмосковье арестовали до 22 января
Истринский суд Подмосковья арестовал организатора рехаба для подростков Анну Хоботову, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда. РИА Новости, 28.11.2025
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Истринский суд Подмосковья арестовал организатора рехаба для подростков Анну Хоботову, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Хоботовой меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали там.
Срок ареста установлен до 22 января. Как уточнили в суде, уголовное дело возбуждено по четырем статьям:
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц;
- истязание несовершеннолетних;
- оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности;
- незаконное лишение свободы.
По данным СК, с августа по ноябрь в Дедовске
организовали реабилитационный центр, где незаконно находились 24 подростка. Они проходили лечение от разных зависимостей.
С законными представителями заключали договоры, по которым с детьми должны были работать психологи. В действительности они подвергались избиению и пыткам. В воскресенье в реанимацию попал 16-летний подросток с повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами от связывания на руках и ногах.
Обвинение предъявили администратору центра, а также одному из постояльцев — 18-летней девушке, участвовавшей в избиении и истязании подростков. Их арестовали, идет розыск других подозреваемых.