Организатору рехаба в Подмосковье предъявили обвинение по трем статьям

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Организатору рехаба для подростков в Подмосковье Анне Хоботовой предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.

"Предъявлено обвинение по пунктам "г", "е" части второй статьи 117 , части третьей статьи 127 , пунктам "а", "в" части второй статьи 238 УК России", — говорится в релизе.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об аресте 37-летней женщины, добавили в местной прокуратуре.

По данным СК, с августа по ноябрь в Дедовске организовали реабилитационный центр, где незаконно находились 24 подростка. Они проходили лечение от разных зависимостей.

С законными представителями заключали договоры, по которым с детьми должны были работать психологи. В действительности они подвергались избиению и пыткам. В воскресенье в реанимацию попал 16-летний подросток с повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами от связывания на руках и ногах.