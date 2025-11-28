https://ria.ru/20251128/podmoskove-2058449741.html
Организатору рехаба в Подмосковье предъявили обвинение по трем статьям
Организатору рехаба в Подмосковье предъявили обвинение по трем статьям - РИА Новости, 28.11.2025
Организатору рехаба в Подмосковье предъявили обвинение по трем статьям
Организатору рехаба для подростков в Подмосковье Анне Хоботовой предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса России
2025-11-28T17:38:00+03:00
2025-11-28T17:38:00+03:00
2025-11-28T18:51:00+03:00
Организатору рехаба в Подмосковье предъявили обвинение по трем статьям
Организатору рехаба в Подмосковье Хоботовой предъявили обвинение по 3 статьям УК
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Организатору рехаба для подростков в Подмосковье Анне Хоботовой предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
"Предъявлено обвинение по пунктам "г", "е" части второй статьи 117, части третьей статьи 127, пунктам "а", "в" части второй статьи 238 УК России", — говорится в релизе.
Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об аресте 37-летней женщины, добавили в местной прокуратуре.
По данным СК, с августа по ноябрь в Дедовске
организовали реабилитационный центр, где незаконно находились 24 подростка. Они проходили лечение от разных зависимостей.
С законными представителями заключали договоры, по которым с детьми должны были работать психологи. В действительности они подвергались избиению и пыткам. В воскресенье в реанимацию попал 16-летний подросток с повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами от связывания на руках и ногах.
Обвинение предъявили администратору центра, а также одному из постояльцев — 18-летней девушке, участвовавшей в избиении и истязании подростков. Их арестовали, идет розыск других подозреваемых.