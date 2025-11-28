https://ria.ru/20251128/plennyj-2058245963.html
Пленный ВСУ рассказал, чему его обучали французы
Пленный ВСУ рассказал, чему его обучали французы - РИА Новости, 28.11.2025
Пленный ВСУ рассказал, чему его обучали французы
Украинских военнослужащих обучали французские инструкторы, рассказал военнопленный Виталий Кропивницкий на видео, опубликованном Минобороны. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T08:13:00+03:00
2025-11-28T08:13:00+03:00
2025-11-28T09:43:00+03:00
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
https://ria.ru/20251125/plennyj-2057318026.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный ВСУ рассказал, чему его обучали французы
Пленный ВСУ рассказал об обучении от французских военных
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинских военнослужащих обучали французские инструкторы, рассказал военнопленный Виталий Кропивницкий на видео, опубликованном Минобороны.
"На обучение было одно занятие, два француза приезжали к нам. Преподавали мины, гранаты, взрывные устройства", — сказал он.
Как и многие другие украинские солдаты, брошенные на убой командованием, Кропивницкий решил сохранить свою жизнь и сдался в плен.
По его словам, ВСУ
несут большие потери и не вывозят раненых.