08:13 28.11.2025 (обновлено: 09:43 28.11.2025)
Пленный ВСУ рассказал, чему его обучали французы
Пленный ВСУ рассказал, чему его обучали французы
Пленный ВСУ рассказал, чему его обучали французы

Пленный ВСУ рассказал об обучении от французских военных

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинских военнослужащих обучали французские инструкторы, рассказал военнопленный Виталий Кропивницкий на видео, опубликованном Минобороны.
"На обучение было одно занятие, два француза приезжали к нам. Преподавали мины, гранаты, взрывные устройства", — сказал он.
Как и многие другие украинские солдаты, брошенные на убой командованием, Кропивницкий решил сохранить свою жизнь и сдался в плен.
По его словам, ВСУ несут большие потери и не вывозят раненых.
Пленный рассказал о приказе, данном командирами ВСУ при отступлении
25 ноября, 08:20
 
