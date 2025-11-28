https://ria.ru/20251128/peskov-2058521828.html
Песков заявил, что не видел сообщений о якобы взрыве ракеты в Оренбуржье
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не видел сообщений о якобы взрыве баллистической ракеты на военной базе в Оренбургской области. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T21:55:00+03:00
оренбургская область
россия
дмитрий песков
