Рейтинг@Mail.ru
Песков затруднился назвать последствия коррупционного скандала в Киеве - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:50 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/peskov-2058521252.html
Песков затруднился назвать последствия коррупционного скандала в Киеве
Песков затруднился назвать последствия коррупционного скандала в Киеве - РИА Новости, 28.11.2025
Песков затруднился назвать последствия коррупционного скандала в Киеве
Последствия коррупционного скандала в Киеве могут быть самыми разными, вряд ли кто-то может ответить, к чему это приведет, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T21:50:00+03:00
2025-11-28T21:50:00+03:00
в мире
киев
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
андрей ермак
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740908282_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_035d2731c9f9b5c39a7560ffe67695cb.jpg
https://ria.ru/20251128/peskov-2058519936.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740908282_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_33798666e0ee4481174ce3b77a14b07c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, андрей ермак, дело миндича
В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Дело Миндича
Песков затруднился назвать последствия коррупционного скандала в Киеве

Песков: коррупционный скандал в Киеве может привести к самым разным последствиям

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Последствия коррупционного скандала в Киеве могут быть самыми разными, вряд ли кто-то может ответить, к чему это приведет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В пятницу Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака.
Киеве происходят события, которые свидетельствуют о глубочайшем политическом кризисе, который спровоцирован коррупционными скандалами. Не думаю, что сейчас кто-то может ответить на вопрос, к чему это в итоге приведет. Последствия могут быть самыми разными", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Коррупция на Украине связана с финансовой поддержкой Запада, заявил Песков
Вчера, 21:43
 
В миреКиевРоссияДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала