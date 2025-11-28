https://ria.ru/20251128/peskov-2058521252.html
Песков затруднился назвать последствия коррупционного скандала в Киеве
Последствия коррупционного скандала в Киеве могут быть самыми разными, вряд ли кто-то может ответить, к чему это приведет, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 28.11.2025
Песков: коррупционный скандал в Киеве может привести к самым разным последствиям