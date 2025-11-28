Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал встречу Путина и Орбана - РИА Новости, 28.11.2025
21:47 28.11.2025
Песков прокомментировал встречу Путина и Орбана
Песков прокомментировал встречу Путина и Орбана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве
Владимир Путин и Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана был весьма продолжительным и содержательным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча Путина с Орбаном состоялись в пятницу. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа.
"Наш министр иностранных дел (Сергей Лавров) уже дал оценку весьма позитивную. Действительно, были продолжительные, содержательные разговоры Путина и Орбана", - сказал Песков журналистам.
Путин и Орбан открыто говорят о проблемах, заявил Песков
