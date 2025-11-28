https://ria.ru/20251128/peskov-2058519936.html
Коррупция на Украине связана с финансовой поддержкой Запада, заявил Песков
Коррупция в Киеве была и есть вокруг денег, которые давали на войну европейцы и американцы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T21:43:00+03:00
2025-11-28T21:43:00+03:00
2025-11-28T22:25:00+03:00
киев
россия
в мире
дмитрий песков
киев
россия
Киев, Россия, В мире, Дмитрий Песков
