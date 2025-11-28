Рейтинг@Mail.ru
Коррупция на Украине связана с финансовой поддержкой Запада, заявил Песков
21:43 28.11.2025 (обновлено: 22:25 28.11.2025)
Коррупция на Украине связана с финансовой поддержкой Запада, заявил Песков
Коррупция на Украине связана с финансовой поддержкой Запада, заявил Песков - РИА Новости, 28.11.2025
Коррупция на Украине связана с финансовой поддержкой Запада, заявил Песков
Коррупция в Киеве была и есть вокруг денег, которые давали на войну европейцы и американцы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.11.2025
Коррупция на Украине связана с финансовой поддержкой Запада, заявил Песков

Песков: коррупция в Киеве происходит вокруг денег европейцев и американцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Коррупция в Киеве была и есть вокруг денег, которые давали на войну европейцы и американцы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Коррупция (в Киеве - ред.) вся эта была и есть вокруг денег, которые давали на войну американцы и европейцы - это факт", - сказал Песков журналистам.
Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели, сообщил Песков
